Xiaomi lanza su primer móvil premium por encima de los 1.000 euros

Xiaomi, el tercer mayor fabricante de móviles del mundo y el primero en España según Canalys, ha presentado hoy sus Xiaomi 12, sus nuevos móviles insignia con los que la compañía entra en la gama premium de smartphones por encima de los 1.000 euros. “Con este lanzamiento logramos tener un portfolio que abarca todas las gamas, desde terminales por debajo de los 150 euros a equipos por encima de los 1.000. Somos una marca muy fuerte en la gama baja y media, y ahora con los dos nuevos terminales, el Xiaomi 12 y el Xiaomi 12 Pro, buscamos serlo en la gama alta”, dice a CincoDías Borja Gómez-Carrillo, director general de Xiaomi en España.

La nueva propuesta de la compañía china, que lleva ocho trimestres consecutivos como líder en España, según la citada consultora, parece una respuesta a la indicación que le hacían algunos analistas el pasado año. Ben Stanton, gerente de investigación de Canalys, indicó que Xiaomi seguía inclinándose en gran medida por el mercado masivo, lo que hacía que el precio de venta promedio de sus móviles fueran un 40% y un 75% más barato que los de Samsung y Apple, respectivamente. Por eso, subrayó que una de las principales prioridades de Xiaomi era apostar por los dispositivos de gama alta, como el M1 11 Ultra.

Gómez-Carrillo resalta, no obstante, que Xiaomi no va a dejar de trabajar ninguna gama, porque los terminales por debajo de 150 euros y entre 150 y 200 tienen mucho peso en el mercado, al menos en España, y remarca que su objetivo para este año será seguir creciendo mucho en la gama media. Igualmente, precisa que todos los dispositivos que lancen seguirán ofreciendo “precios honestos”. ¿También lo están haciendo con el Xiaomi 12 Pro que supera los 1.000 euros? “Sí, si tenemos en cuenta toda la innovación que incorpora”, dice.

Los nuevos Xiaomi 12 y 12 Pro vienen con el procesador Snapdragon 8 Gen 1, el más avanzado de Qualcomm, que aumenta la capacidad de renderización gráfica de la GPU en un 30% y la eficiencia energética en un 25%, gracias a que está construido en un proceso de 4 nanómetros. Sus precios parten de los 799 dólares y 999 dólares (falta conocer los precios que tendrán en España, pero el más potente superará los 1.000 euros), en función de la memoria y su capacidad de almacenamiento. El primero estará disponible con 8 GB+128 GB, 8GB+256 GB y 12GB+256GB, y el segundo en dos variantes, con 8G+256GB y 12GB+125GB. Ambos terminales estarán a la venta a finales de marzo.

El Pro, el más completo de los dos, tiene una pantalla Amoled de 6,73 pulgadas que ajusta automáticamente la tasa de refresco de 1 a 120 Hz, lo que permite ahorrar batería. En el apartado fotográfico, el móvil lleva triple cámara: una principal de 50 megapíxeles con sensor Sony IMX707, con capacidad de grabar en 8K tanto en este terminal como en el Xiaomi 12; una cámara ultra gran angular de 50 MP, y un telefoto de 50 MP. La cámara para selfies ofrece 32 MP. El Xiaomi 12, con pantalla full-HD+ de 6,28 pulgadas, con más de 68.000 millones de colores, cuenta con una cámara ultra gran angular de 13 MP, junto con una cámara tele macro de 5 MP.

Ambos dispositivos llegan con nuevos algoritmos de inteligencia artificial de Xiaomi para mejorar la toma de fotografías, ayudando a identificar y rastrear los objetos y así evitar las tomas borrosas o desenfocadas de sujetos en movimiento o velados. También ayudan al enfoque automático de ojos y rostros y a grabar con alta calidad cuando hay muy poca luz.

El Xioami 12 Pro cuenta con una batería de 4.6000 mAh y cuenta con la carga ultra rápida de 120 W, que permite la carga completa de la batería en solo 18 minutos, según la compañía. La batería del modelo pequeño es de 4.500 mAh. Ambos equipos son compatibles con la carga turbo por cable de 67W y con la carga inalámbrica de 50 W y la carga inversa de 10W, y los dos aprovechan un algoritmo de carga inteligente (AdaptativeCharge) que aprende y se adapta a los hábitos de carga, para prolongar la vida de la batería.

Nuevo Xiaomi 12 Pro.

Lo que parece claro es que Xiaomi se enfrentará a una dura competencia, también en la gama alta, como reconoce Gómez-Carrillo, pues además de Samsung, con sus últimos Galaxy S22, y Apple, con los iPhones 13, hay varios fabricantes chinos dispuestos a dar la batalla ahí. Además de Oppo y Vivo, que ya compartían el año pasado ese objetivo de Xiaomi de entrar fuerte en los terminales premium, en el último Mobile World Congress, en Barcelona, Realme y Honor (antigua marca de Huawei) también anunciaron su irrupción en la gama alta con sus terminales GT2 Pro y Honor Magic4 Pro, equipados con el mismo procesador que los nuevos Xiaomi.

Más allá de los smartphones, Xiaomi ha presentado hoy sus nuevos auriculares Buds 3T Pro (con mejoras de hardware y software para ofrecer una experiencia más inmersiva y mejor cancelación de ruido) y sus relojes inteligentes Watch S1 y S1 Active (ambos con pantalla Amoled de 1,43 pulgadas). El primero está muy enfocado a los usuarios de fitness e incluye micrófono para poder contestar a las llamadas directamente desde el reloj. También lanza tres nuevos robots aspiradores que estarán disponibles a partir del 25 de marzo a partir de 199,11 euros.

“Para nosotros la parte de ecosistema será muy importante para este año y de cara a futuro”, continúa Gómez-Carrillo, que avanza que los planes de Xiaomi es traer a España muchos más artículos y gamas de productos de la compañía actualmente no disponibles aquí. Así, cuenta que en China tienen más de 2.500 productos conectados disponibles, mientras en España cuentan con 170 (televisores, patinetes, cámaras de seguridad, arroceras, freidoras y relojes, entre otros). “El objetivo es que este año, la parte de ecosistema, que permite utilizar todos nuestros productos a través de nuestra aplicación, suponga el 50% del negocio en Xiaomi España. Hoy los smartphones representan entre el 60-70% de nuestra actividad”, dice, mientras insiste en que la parte de ecosistema “va a ser el motor de crecimiento de la compañía este año”.

El directivo asegura que Xiaomi España no sufrió el año pasado la crisis de los semiconductores y que esperan que tampoco tenga impacto este año. “Trabajamos siempre con un forecast muy adelantado, con la información de nuestros partners, y eso nos ha ayudado a sortear el problema”. Gómez-Carrillo no avanza planes de la compañía para lanzar ningún móvil plegable, aunque asegura que en la corporación se “están cociendo muchos productos”, y no quiere hablar del impacto que pueda tener el guerra de Ucrania en el negocio de Xiaomi. “Solo deseamos que el conflicto acabe cuanto antes”, comenta.

Lo que sí avanza es que prevén un crecimiento del mercado de móviles en España para 2022, aunque suba el IPC. En concreto, esperan que el sector suba un 2% en unidades y un 4% en valor, según datos de la propia compañía, que prevé crecer “ligeramente por encima del mercado”. Xiaomi, que desembarcó en España en 2017, cerró 2021 con una cuota de mercado en móviles del 29%, frente a Samsung que tenía un 22% y Apple, un 17%, según Canalys. La compañía ha elevado su plantilla de 25 personas en 2019 a más de 90 en la actualidad.