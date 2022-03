Cómo borrar comentarios que no te gustan en Instagram

Una de las cosas que seguro que te gustaría hacer de forma constante en Instagram es borrar esos comentarios de los haters que no son dignos de ser leídos por nadie. Esto es posible conseguirlo de manera mucho más sencilla de lo que se puede creer, y te contamos cómo lograrlo por si te interesa.

Lo que vamos a indicar también sirve para eliminar algo que en su momento publicaste y no estuviste especialmente acertado, por lo que deseas que no siga estando público para que lo pueda leer alguien que conoces. El caso es que puedes conseguirlo sin tener que instalar una aplicación de terceros, lo que siempre es positivo debido a que los pasos a seguir son oficiales (con la seguridad que esto conlleva).

Lo que tienes que hacer para eliminar los comentarios

Una de las cosas que debes tener claro es que, aquello que no te pertenece en Instagram (hablamos de cualquier tipo de publicación), no lo puedes gestionar. Por lo tanto, es imposible que quites comentarios en las que no son tuyas. Una vez que esto se sabe, las opciones que existen en la aplicación son las siguientes:

Cómo eliminar algo desde el feed

Esto te permite quitar un comentario de lo que aparece en tu línea de tiempo en Instagram, y en consecuencia es de las posibilidades más rápidas que puedes dar uso. Una vez que tienes delante la publicación dentro de la línea de actividad (para acceder a ella debes pulsar en el icono con forma de corazón que hay en la aplicación), debes pulsar y mantener en el mensaje que quieres eliminar y, en el menú que parece ahora, debes elegir Eliminar comentario. Así de sencillo es todo.

SmartLife

Borra todo desde la publicación

Esto tampoco ofrece complicación alguna, ya que simplemente tienes que acceder a la publicación en la que está el comentario que no te gusta. Ahí tienes que acceder a todas las respuestas que has decidido, seleccionando la opción Ver comentarios y, entonces, busca los que deseas que no aparezcan más.

Ahora tienes que pulsar en estas de modo continuado (es posible elegir varios a la vez), y en la parte superior derecha verás un icono con forma de cubo de basura. Debes utilizarlo para completar el proceso.

Elimina un comentario tuyo en Instagram

Esto lo puedes conseguir en todos los que has escrito en Instagram, lo que evitará que dejes algo público que no te gusta nada. Lo que tienes que hacer es lo siguiente:

Localiza el mensaje que quieres eliminar, da lo mismo que la publicación sea o no tuya

Pulsa en él de forma continuada.

Entre las opciones de gestión que aparece está la de eliminar (que identificarás con una imagen de un cubo de basura).

Haz esto todas las veces que necesites.

Como ves, la sencillez es la nota predominante a la hora de poder eliminar comentarios que no te gustan, ya sean tuyos o de los haters. Por lo tanto, ponerte manos a la obra es solo cuestión de tener tiempo.