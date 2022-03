La gran empresa será clave para canalizar los fondos europeos, según Advice

La gran empresas española será clave para canalizar los fondos Next Generation de la Comisión Europea. Es una de las principales conclusiones que se extraen del informe Éxito Empresarial que realiza semestralmente la consultora Advise Strategic Consultants y que destaca a Telefónica Tech, Fundación "la Caixa", El Corte Inglés, CaixaBank, Inditex, Mercadona y Santander como las compañías que más ayudarían al tejido empresarial español a salir de la crisis y crear "un modelo económico digital y sostenible".

En ese sentido, el informe apunta que la distribución, las tecnologías de la información, la banca y el tercer sector serán los sectores económicos tractores para canalizar liquidez europea de la recuperación hacia las pymes y autónomos.

De esta forma, entre las 2.400 empresas entrevistadas, el 91% de empresarios y directivos confían en las ayudas europeas para salir de la crisis y el 88% de pymes y autónomos estiman que las grandes empresas que canalizan las ayudas son el otro pilar para la recuperación.

Como principales proyectos a acometer con los fondos, las pymes y autónomos encuestados señalan la necesidad de acometer la digitalización de su negocio. La transición a la nube, ciberseguridad, el big data y el uso de nuevos canales de ventas son los servicios más señalados.

Factores de riesgo

Según el informe de Advice, las previsiones económicas han empeorado durante 2022 y el 72% de empresarios y directivos encuestados consideran que la situación actual podría restar hasta un 3% de crecimiento económico y afectar negativamente al empleo con la pérdida de hasta un millón de puestos de trabajo. Por ello, apuntan, la llegada de los fondos europeos (pronto y en gran cantidad), serán esenciales para la recuperación.

Por la situación actual, los empresarios y directivos señalan como otros factores de riesgo la pandemia, los embotellamientos en la cadena de suministro, la inflación, escasez de materias primas y chips, encarecimiento de la energía y la guerra entre Rusia y Ucrania.

"Los problemas no se solucionan solos. Hay que arreglar los problemas logísticos y de la cadena de suministro, para evitar el desabastecimiento. Los precios de la energía, quizá intervenidos por el Estado, no pueden seguir penalizando a los sectores industriales hasta el punto que las empresas tengan que elegir cerrar las fábricas porque no pueden pagar la luz. Y el Gobierno debe ser capaz de traer a España los fondos europeos de recuperación y hacerlos llegar a las empresas", explica al Jorge Díaz Cardiel, socio director de Advice Strategic Consultants.