Stor tirará de las licencias de Disney para disparar un 50% las ventas en 2022

Innovación. “Estamos permanentemente innovando. Hasta el 95 crecimos en paralelo al mercado, luego optamos por innovar con un departamento de diseño formado por 20 personas. Nuestro ADN está en ser especialistas y traer novedades en vajilla infantil y de adultos así como en hidratación. Todos los años desarrollamos 25 nuevos productos"

Deuda. Valentín Ortiz recalca que esa inversión sería imposible de hacer si no se contara con una posición saneada. “Nosotros lo podemos hacer al no tener apalancamiento”. En su opinión es una actividad con unos márgenes muy bajos, por lo que tienes que competir contra el producto genérico, pagando unos royalties muy altos. En ese contexto, muchas pequeñas empresas han desaparecido, han bajado la rentabilidad y no han podido permanecer abiertas. “Solo han quedado las mejores y las más grandes”.