ING ofrecerá créditos al consumo a los nuevos clientes desde el 4%

ING apuesta por crecer en el crédito al consumo en España. La entidad ha abierto a los no clientes su conocido como ‘préstamo naranja’ (sin comisiones, mantiene el tipo de interés durante toda la vida del préstamo y no requiere domiciliar la nómina) con el objetivo de ofrecer crédito más barato a potenciales nuevos clientes y ganar cuota en un mercado en el que ya tiene el 6%. En concreto, la entidad ofrecerá un precio personalizado a los no clientes y un tipo de interés que se fijará en función de su perfil.

Para ello, el usuario tendrá que acceder a su banco principal desde la web de ING para que la entidad pueda analizar la información financiera, establecer el perfil de riesgo y, a partir de ahí, calcular la cuota que se aplicará al préstamo, que oscilará en un rango de entre 4,06% hasta un 11,01% TAE.

Para dar una idea de lo que suponen estas cifras, según los datos del Banco de España relativos al año 2021, la media de los tipos de interés aplicados al crédito al consumo fue del 7,3% en diciembre, por lo que las cuotas de ING se situarán en la parte baja.

De hecho, con este lanzamiento la entidad prevé abaratar el crédito a los no clientes, ya que hasta ahora, al no conocer el perfil financiero, el riesgo era más alto y se aplicaba una cuota más elevada. En cambio, ahora se ajustará a su perfil por lo que un buen cliente logrará un mejor precio.

Según la entidad, este lanzamiento supone una ventaja competitiva, ya que “pocas entidades del mercado consiguen ofrecer a no clientes un tipo de interés según su perfil”. El préstamo se concederá en un máximo de tres horas, detalla el banco.

Igualmente, destaca que cuenta con modelos de riesgo y antifraude. De esta forma, tras conectarse con su banco principal el usuario generará una clave personal para acceder a la aplicación y web de ING. El banco realizará una videollamada de identificación, dará a conocer la cuota final y se podrá firmar el préstamo de manera totalmente online.

ING cuenta con una cuota de mercado del 6% en préstamos al consumo, lo que supone un 20% más que hace un año y cuenta con un saldo vivo de 3.000 millones.

El negocio de crédito al consumo es clave para ING en España y se encuentra en pleno crecimiento. De hecho, en 2021 la entidad llevó a cabo una renovación del organigrama en la que trajo desde Holanda a Tarik Tawfik, para ponerlo al frente de la dirección de financiación al consumo.

Según apunta Almudena Román, directora de banca para particulares de ING, “nuestras capacidades digitales y de análisis de datos nos han posibilitado dar un paso muy importante en un segmento clave para el crecimiento del banco. Podremos ofrecer préstamos muy competitivos, con la mejor experiencia, mientras mantenemos nuestro nivel de riesgo moderado”.

Según los datos de la entidad, el 57% de los préstamos se contratan a través del móvil y este lanzamiento reforzará la posición de ING en banca digital. La entidad señala que también permitirá conocer mejor al cliente y mantener su gestión del riesgo. El 82% de los préstamos son preconcedidos y la tasa de mora es del 1,25% entre las más bajas del sector.