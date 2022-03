Deutsche Telekom inicia la venta de sus torres: Cellnex y American Tower, entre las interesadas

Deutsche Telekom ha puesto en marcha la venta de su negocio de torres de telecomunicaciones, y espera ofertas no vinculantes para las próximas dos semanas, según señala Reuters, que cita tres fuentes conocedoras del proceso.

La operadora alemana está trabajando con Goldman Sachs para la venta de sus 40.600 torres, que podrían alcanzar un valor cercano a 18.000 millones de euros.

Entre los grupos interesados figuran Cellnex, que no tiene presencia todavía a gran escala en Alemania, y American Tower, que en 2021 adquirió la mayoría de las torres en el país de Telxius, filial de Telefónica.

Desde la compañía española no se quisieron hacer comentarios.

Un portavoz de Deutsche Telekom dijo a Reuters que la compañía está en proceso de revisión sobre las distintas opciones sobre el negocio de torres, anunciada en el Capital Markets Day de la teleco germana, celebrado en mayo del pasado año.

Las operadoras han acelerado el proceso de venta de activos de infraestructuras, entre los que figuran las torres de telecomunicaciones y las redes di fibra óptica. Telefónica, por ejemplo, vendió en 2021 las torres de Telxius así como distintas participaciones en vehículos de fibra en Alemania, Brasil, Chile y Colombia. Vodafone colocó en 2021 parte del capital de su división Vantage Towers, mientras que Orange ha agrupado también sus activos en este ámbito en Francia y España, en la compañía Totem. De igual forma, Hutchison vendió todos sus activos de torres en Europa a Cellnex, por cerca de 10.000 millones de euros.

Deutsche Telekom necesitaría fondos para reducir su actual deuda de 130.000 millones de euros, tras su adquisición en EE UU, para invertir en nuevas redes y asegurar el control de T-Mobile USA.

Fuentes del sector señalan, no obstante, que, pese a la deuda, Deutsche Telekom no tiene prisa en la venta de los activos, e indican que, si las ofertas que recibe no son las previstas, podría optar por buscar otras alternativas. A principios de año, la operadora germana abrió la puerta a una posible combinación de sus torres con las de Vodafone u Orange.

Además, distintas entidades financieras han apuntado a un posible acuerdo entre Cellnex y Deutsche Telekom, entre las que figuran HSBC o CaixaBank.

En el citado Capital Markets Day de Deutsche Telekom, su CEO Tim Höttges, ya destacó la posición consolidada de Cellnex en Europa, y mostró palabras de respeto hacia el grupo español y su estrategia de crecimiento y operaciones.