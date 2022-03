Fridman transfiere las acciones de tres de sus empresas radicadas en Reino Unido

Mijail Fridman, el magnate ruso fundador y accionista de Letterone, el grupo inversor dueño de Dia, está transfiriendo las acciones en algunas de sus empresas radicadas en Reino Unido, ante la creciente presión que el gobierno del país está ejerciendo sobre los oligarcas rusos que viven en él. Este jueves ha añadido siete más, incluido el dueño del Chelsea, Roman Abramovich, a quienes se les congelan sus activos y se les prohíbe entrar o residir en el país.

Aunque Fridman no ha sido incluido todavía en esa lista, el multimillonario ha cedido el control en al menos tres empresas ubicadas en Londres, según informa Bloomberg y consta en el registro mercantil británico.

Una de ellas tiene como actividad la contratación de personal de servicios domésticos, y lleva el nombre de Athlone House, el mismo que el de su mansión británica adquirida en 2016 por 65 millones de libras. Las acciones de esta compañía las ha transferido a una antigua empleada de Letterone, como se puede comprobar en los registros.

Lo mismo ha ocurrido en otras dos sociedades: Reashon Ltd. y Reashon Holding Ltd, cuya actividad está centrada en la restauración y propiedad intelectual, respectivamente. Fridman también ha dejado de aparecer como accionista de control para que lo sea la misma persona que en la otra sociedad. Bloomberg indica que los portavoces del empresario ruso no han respondido a los motivos de esta cuestión.

Movimientos que llegan días después de que la Unión Europea le incluyera en la lista de oligarcas sancionados por su relación con la administración Putin. De Fridman, Bruselas explicaba que ""ha cultivado lazos estrechos con la administración de Vladímir Putin, y es conocido como uno de los principales financieros de Rusia y facilitador del círculo más próximo a Putin". Algo que Fridman consideró "injusto y equivocado". También fue sancionado su socio, Petr Aven.

Ambos abandonaron poco después el consejo de administración de Letterone y su participación en la compañía quedó congelada, no pudiendo entrar en sus oficinas ni cobrar dividendos. Este lunes, el resto de los principales accionistas y fundadores de Letterone, German Khan, Alexey Kuzmichev y Andrei Kosogov, también abandonaron el consejo.