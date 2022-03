Dos españolas, en la cima mundial de la gestión de activos

Son menos de 20 mujeres en todo el mundo y dos de ellas son españolas. Ana Besada, gestora de CaixaBank, y Carmen García, de Renta 4 Gestora, lograron en febrero el rating AAA, la máxima calificación que otorga el prestigioso grupo de información financiera Citywire, y que premia a los profesionales que mejor han conseguido batir a sus índices de referencia en los últimos tres años. Es decir, buenos resultados y constancia.

En el caso de Besada, recupera una calificación que ya obtuvo en abril de 2021, mientras que García entra por primera vez en el grupo de las mejores.

Se trata de dos profesionales con estilos muy diferentes. Mientras que Carmen García está centrada en la renta fija, Besada está especializada en Bolsa, en concreto, es la directora del equipo de renta variable España de CaixaBank.

Besada cree que el grado de responsabilidad sobre la gestión de fondos no guarda relación con el género, sino que está directamente relacionado con el talento. Y si ella tuviera que destacar algunas de sus características personales que ponderen positivamente serían su paciencia y humildad.

“Ser pacientes hasta que la estrategia de inversión decidida analíticamente madure sin dejarse influir por el ruido diario del mercado, y tener la humildad para asumir los errores de visión estratégica para así recomponer con agilidad un posicionamiento equivocado”, expone.

Se siente satisfecha de no haberse encontrado con obstáculos por razón de género a lo largo de su carrera profesional, “ni en los inicios en el Mercado Español de Futuros Financieros (MEFF) en 1993, ni en etapas posteriores en las gestoras de fondos de AB Asesores y CaixaBank AM, en las que después me he desarrollado profesionalmente. De hecho, un aspecto común en las tres entidades es la proporción de mujeres en los equipos, que siempre ha sido alto”.

En cuanto a Carmen García, no es partidaria de establecer cupos –“creo que el talento indistintamente del género debe ser lo que prime”– y si tiene que destacar algún aspecto que diferencie a las gestoras de sus compañeros, “basándome en mi experiencia creo que en algunas ocasiones podemos llegar a ser menos impulsivas. Esto, sobre todo en grandes momentos de volatilidad de mercado, nos lleva a no operar tanto con el titular y ver más la razón de ese movimiento. Pero, por lo demás, creo que es más un tema de personalidad que de género”.

Además, defiende que los fondos sean gestionados, no por un único gestor, sino por un equipo consolidado, en su caso junto con Ignacio Victoriano, el responsable de renta fija de la firma. Primero, porque “nunca dejas de aprender” y, segundo, porque ante situaciones complejas, “que no han sido pocas en los últimos años: crisis periférica, entorno de tipos bajos, pandemia, ahora crisis en Ucrania, etc.”, contar con diferentes visiones enriquece la gestión del fondo “y hace que muchas decisiones no sean impulsivas y erróneas”.

También desprenden pasión por su trabajo otras dos mujeres con AAA: Anh Lu, de T. Rowe Price, y Basak Yavuz, de Goldman Sachs. “La inversión en renta variable es fascinante. Estoy aprendiendo continuamente, ya que necesito entender cómo funcionan y evolucionan las industrias y las empresas. El papel de un gestor de fondos es una combinación de pensamiento conceptual, psicología y táctica”, analiza para CincoDías Anh Lu, la principal gestora de carteras de la estrategia de renta variable de Asia ex-Japón de T. Rowe Price Hong Kong Limited.

“Fueron las personas y el privilegio de trabajar en un campo tan dinámico y exigente lo que finalmente me decantó por esta profesión”, relata Basak Yavuz, corresponsable de renta variable de mercados emergentes de Goldman Sachs, quien recuerda que “el sector de gestión de activos exige constante aprendizaje y capacidad de adaptación”.