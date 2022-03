Llega el Spain Legal Expo, la primera feria del sector jurídico de nuestro país

Pasados, como todo parece indicar, los peores días de la pandemia, el sector jurídico vuelve a celebrar importantes eventos. Entre ellos destaca Spain Legal Expo, la primera feria del sector jurídico que se celebra en España y que tendrá lugar los próximos días 15 y 16 de junio en el pabellón 1 de IFEMA.

Se trata de un evento orientado a poner en contacto a emprendedores, trabajadores autónomos, altos directivos de pymes y micropymes, así como directivos de grandes empresas, con abogados, procuradores, notarios, economistas, gestores, consultores, auditores, administradores de fincas, agencias de patentes y marcas, asesores fiscales, agentes de la propiedad, colegios profesionales, empresas de formación jurídica, corredurías de seguros, etc.

Durante esos dos días, y en los más de 5.000 metros cuadrados dedicados a este congreso, Spain Legal Expo contará con una amplia zona expositiva y un completo programa congresual que le convertirá en un punto de encuentro entre el derecho y la empresa.

Según sus organizadores, Spain Legal Expo será el punto en el que las empresas y particulares pueden encontrar todos los servicios que demandan: asesoría jurídica, laboral, contable, consultoría, auditoría, registro de marca, seguros, banca, ofreciendo una excelente oportunidad maximizar la visibilidad y el posicionamiento de marca; captar y fidelizar clientes; consolidar la imagen corporativa y explorar oportunidades de acuerdos y sinergias con otros profesionales participantes.

La presentación del evento ha tenido lugar en la sede de la Cámara de Comercio de Madrid, presidida por Pedro J. Carrillo, CEO de Grupo Metalia y organizador de Spain Legal Expo, y ha contado con la participación de Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española; José María Alonso, decano del Colegio de Abogados de Madrid; y Yolanda Ibarrola, viceconsejera de Justicia y víctimas de la Comunidad de Madrid. También ha intervenido, en nombre de la Cámara, su secretario general, Alejandro Halffter.

Alejandro Halffter ha mostrado su apoyo a la celebración de esta feria y su afán por “servir de punto de encuentro entre empresas, y servicios y profesionales jurídicos de todos los ámbitos”. “Nuestra organización viene trabajando en los últimos años con diversos despachos y colegios profesionales con iniciativas que den visibilidad a las empresas de servicios jurídicos para que cuenten con un asesoramiento preventivo de forma recurrente, porque es la mejor forma de evitar problemas futuros. Contar con una formación adecuada fomenta la confianza de los clientes y la contratación”, ha añadido Halffter.

En su intervención, Victoria Ortega ha subrayado la importancia del binomio justicia-economía, en el que la abogacía tiene un papel muy relevante que jugar. De hecho, la inversión extranjera demanda una seguridad jurídica, como elemento esencial para acudir a nuestro país.

De ahí la importancia también de una justicia ágil, que libere los mas de once mil millones de euros pendientes de ejecuciones judiciales. Un sistema judicial que se limita a dictar pronunciamientos que luego no se llevan a hacer efectivos es inútil, ha destacado Ortega.

Por ello es tan importante, ha añadido, la innovación y el avance tecnológico de la Justicia. Una innovación que necesita ir dotada de los medios personales adecuados que puedan acompañar ese proceso.

En este sentido, ha destacado las iniciativas emprendidas por el Consejo General de la Abogacía Española, como el portal de impagados y el de pagos on line, así como el plan de recursos digitales puesto en marcha. Pero esos desarrollos, ha enfatizado, no deben anular la vida privada de los profesionales de la abogacía ni del resto de servicios jurídicos.

En este proceso, es muy relevante la importancia de la cultura empresarial pues, como ha añadido, mediante el intercambio de sinergias compartidas puede favorecerse un necesario diálogo entre colectivos que tienen mucho que decirse entre sí.

Por su parte, José María Alonso ha puesto de relieve el profundo cambio producido en la consideración de las asesorías jurídicas de las empresas, que anteriormente eran vistas casi como un obstáculo al negocio, pero que en los últimos tiempos se han convertido en socios fundamentales del mismo. Se trata de un cambio de paradigma, ha destacado, para el que todos los actores del sector tenemos que estar preparados.

Pero el cambio no se queda ahí. En la actualidad, ha añadido, muchos despachos son auténticas empresas y, por tanto, generadores de riqueza.

En este sentido, ha destacado las iniciativas que próximamente va a emprender el Consejo de la Abogacía, destinadas a formar a los profesionales en las técnicas de gestión de despachos que pueden favorecer su crecimiento.

Finalmente, Yolanda Ibarrola ha felicitado a los organizadores por su empeño en sacar adelante una feria que sorprende que no se hubiera organizado con anterioridad. Y es que nuestra sociedad tiene una gran carencia en la formación en el derecho y las ciencias jurídicas y por eso es tan importante el asesoramiento sobre estas materias. Entre otras cosas, ha añadido, para favorecer la resolución de conflictos mediante la aplicación de técnicas como la de la mediación y el arbitraje, tan necesarias. "Seamos un altavoz de los servicios jurídicos y del binomio Justicia y Economía”, ha concluido.

Ha cerrado el acto Pedro Cerrillo, quien ha explicado que su intención es ofrecer el mejor escenario y la mejor cobertura para impulsar el crecimiento y la riqueza. “No habría asesoramiento legal si no hubiera empresas y clientes. Por eso es una feria fundamental y no era lógico que no existiera. Las empresas están deseando decir ‘aquí estamos, hemos superado y crecido en este duro 2020 y 2021 y queremos hacer negocio’ y, sin duda, las ferias son el mejor espacio para ello generando networking. Además, reforzaremos la presencia empresarial, porque dentro de la feria estará el salón boostpyme 2022, un espacio dedicado a otros servicios profesionales”. Para ello el evento contará con el Legal Tech Corner como evento dedicado a start-ups del sector. Además, para dar apoyo a la innovación se organizará una competición de statups del sector LegalTech, se gestionará un track de ponencias de innovación y se habilitará un área de exposición para start-ups.