Los 100.000 hijos españoles de Warren Buffett y el ‘value investing’

Warren Buffett es uno de los inversores más famosos de todos los tiempos. Su estilo de gestión por fundamentales (value investing, en inglés) es admirado en todo el mundo, pero especialmente en España. Buena parte de las gestoras independientes del país son fieles seguidoras de este estilo. En conjunto, gestionan unos 15.000 millones de euros, de más de 100.000 personas.

El origen de esta devoción parte del gestor de fondos Francisco García Paramés y su etapa en Bestinver (1989-2014). De esta casa madre surgieron otras dos firmas (Azvalor y Cobas AM) y una tercera está en camino. Pero otras entidades, como Magallanes, True Value o Muza Gestión de Activos, también enarbolan la bandera del value investing.

La inversión por fundamentales se caracteriza por un análisis muy exhaustivo de cada compañía para tratar de identificar acciones que están infravaloradas por el mercado.

Bestinver, la gestora de fondos del grupo Acciona (controlado por la familia Entrecanales) sigue siendo la líder indiscutible de la categoría, con más de 7.000 millones de activos bajo gestión y unos 50.000 partícipes.

Paramés fue el principal responsable de traer a España el estilo value investing. Aficionado a las revistas de negocios de Estados Unidos, en sus páginas conoció a los padres del género, como Benjamin Graham, o Peter Lynch. En 2014 dejó la firma que fue su casa durante 25 años, y le siguieron varios de sus colaboradores. Unos años después fundó Cobas AM y sus ex socios crearon Azvalor. Entre las dos nuevas gestoras administran casi 3.000 millones de euros y suman 35.000 clientes.

Durante el periodo en que Paramés y su equipo estuvieron fuera del mercado, se consolidó como nueva referencia en el value español Iván Martín y su gestora Magallanes Value Investors, que ya tiene 13.000 partícipes en fondos (23.000 computando todos los productos).

Martín ha logrado en su fondo estrella, el Magallanes European Equity, una rentabilidad acumulada del 68% en seis años. A su juicio, el desarrollo del value en España podría haber sido mayor si no hubiera sido por los problemas que han atravesado algunos gestores. “Los bajos tipos de interés han perjudicado a este estilo de inversión, pero los malos resultados de fondos españoles de ‘value’ muy famosos no son justificables”, apunta.

En el caso de Paramés, su fondo estrella, Cobas Selección, está aún un 9% por debajo de cuando se lanzó en 2016. Aún antes de la guerra de Ucrania estaba en negativo.

Luis Urquijo, consejero delegado de Muza Gestión, explicaba recientemente en una entrevista su visión sobre esta filosofía: “la inversión en valor no es otra cosa que invertir con sentido común, ¿o no es de sentido común querer comprar activos o negocios con valoraciones atractivas?”.

Urquijo empezó gestionando la sicav La Muza Inversiones, que el año pasado se revalorizó un 38,4% y que ha conseguido un retorno medio anual del 9,5% desde que se creó en 1999. Además, desde 2019 también cuentan con un fondo de inversión que sigue la misma estrategia que la sicav. Crearon una gestora específica para ese fondo en 2018.

Otra de las firmas que ha hecho bandera del value investing es True Value, una firma fundada hace tres años por José Luis Benito y Alejandro Estebaranz y que hace unos días anunció su fusión con la firma de capital riesgo Inveready. Los productos de True Value acumulan un patrimonio de casi 300 millones de euros y unas excelentes rentabilidades.

Otra de las gestoras históricas del value en España es Metavalor. Su fondo bandera, Metagestión, ha sido durante mucho tiempo uno de los mejores del país. Y por allí han pasado gestores muy reputados, como Gonzalo Lardiés (ahora gestor del fondo Sigma IH Equity Europe, de Andbank, con 33 millones) o Javier Ruiz, que dejó la firma para fundar Horos AM, también fundada en los principios de la inversión en valor.

Además de estas boutiques) Andbank tiene el fondo Myinvestor Value (con Carlos Vall-Carreres) y el el fondo Hamco Global Value, asesorado por John Tidd, un referente del sector, que el año pasado logró una rentabilidad del 43,5%.