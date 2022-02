La gestora True Value se fusiona con la firma de capital riesgo Inveready

La firma de capital riesgo Inveready ha adquirido el 50% de la gestora de fondos True Value, fundada hace dos años. Con esta operación Inveready entra en el mercado de los fondos de inversión, de la mano de un equipo reconocido en el sector, ampliando su gama de productos.

Las dos entidades, Inveready y True Value, comparten crecimientos importantes en los últimos ejercicios y una filosofía de inversión basada en los fundamentales. Si bien True Value Investments SGIIC comenzó sus actividades a finales de 2019, sus fundadores, José Luis Benito y Alejandro Estebaranz empezaron a asesorar el fondo True Value FI en enero de 2014.

Al cierre de 2021 True Value tenía 300 millones de euros de activos bajo gestión, con más de 20.000 inversores. Del mismo modo, Inveready ha multiplicado por 3 sus activos bajo gestión en los últimos tres años, hasta superar los 700 millones € en 2021.

La unión de Inveready y True Value Investments es un paso adelante para ambas entidades, ya que permite coordinar estrategias de crecimiento conjunto, sin alterar la política de inversión histórica de True Value, manteniendo el mismo equipo gestor capitaneado por Alejandro Estebaranz y el mismo estilo de gestión de cartera y conservando sus valores de cercanía y confianza al inversor.