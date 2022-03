Cuidado si cargas un coche eléctrico que no sea Tesla en sus Supercargadores. ¿Qué pasa?

Justo hace un mes te anunciamos que Tesla había comenzado a habilitar sus supercargadores para que cualquier vehículo eléctrico, aunque no fuera de la firma fundada por Elon Musk, pudiera cargarse a través de estas estaciones. Aunque parece que el sistema no es tan seguro como parecía al principio.

La red de supercargadores de Tesla es sencillamente impresionante, y motivo por el que cada vez más países han pedido que cualquier coche eléctrico pudiera cargarse usando estas estaciones del gigante del motor americano. Finalmente, Elon Musk tomó la decisión de habilitar sus puntos de carga al resto de coches eléctricos, aunque a un precio un poco más alto que el que pagan los clientes de Tesla. Aún así, sigue saliendo más rentable.

Una excelente noticia, más viendo que este sistema no para de implantarse en nuevos territorios. Aunque se ha detectado un problema al cargar un EV que no sea Tesla en sus Supercargadores.

La manguera es muy corta y hay problemas al conectar algunos modelos

Países como Francia, Noruega o Países Bajos ya están comenzando a usar los supercargadores Tesla para cargar cualquier vehículo eléctrico. Pero se están encontrando con varios problemas. Principalmente tienen que ver con el diseño de la manguera de conexión, que es muy corta, provocando que algunos vehículos eléctricos se tengan que aparcar de forma poco natural para poder conectarlo.

Además, el problema más grave tiene que ver con la boca de carga. Cuando la conectas a tu coche, en algunos casos la conexión no se bloquea. Y esto puede ser un dolor de cabeza si hay algún gracioso que se dedique a desconectar cualquier coche eléctrico mientras carga. De ahí ese bloqueo de seguridad que no funciona en muchos vehículos, evidentemente no sucede con los coches de Tesla.

En el vídeo que encabeza estas líneas podemos ver que un usuario prueba a cargar un KIA EV6, bloquendo el vehícuio y se aleja para que pueda iniciarse la carga.El problema es que el cierre de seguridad no funciona y con solo pulsar en el conectro la recarga se para y la toma de corriente se desconecta automáticamente.

No es un problema que vaya a dañar tu vehículo, pero sí que te hará estar atento de que otros usuarios no desconecten tu vehículo eléctrico por el motivo que sea. Cabe destacar que Tesla tampoco puede hacer mucho al respecto.

Tampoco se sabe cuáles son los modelos afectados por este fallo, por lo que cada conductor deberá probar su coche eléctrico para certificar que lo puede cargar sin problema en las estaciones de carga propiedad de Tesla.

Como hemos dicho, no es un problema que pueda dañar a tu vehículo, pero mejor tener un ojo puesto en tu coche eléctrico mientras lo cargas no sea que alguien quiera hacer la gracia y te fastidie el viaje.