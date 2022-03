Mejora tu privacidad en Facebook: tres cambios que son básicos

La privacidad es algo muy importante que todos deberían tener muy presente, en especial al utilizar redes sociales. Si eres de los que usan Facebook, existen algunas opciones que son relevantes modificar para ajustar esto de la mejor forma posible. Te explicamos cómo realizar esto de manera sencilla.

A nuestro juicio, lo mejor para realizar todos los pasos es utilizar el cliente para navegador que tiene Facebook, ya que es la forma más sencilla de encontrar cada uno de los apartados. Por lo tanto, será así como te indicaremos los pasos. Lo primero, es acceder a las opciones en las que se gestiona todo lo que tiene que ver con la privacidad:

Entra en Facebook con tus credenciales de modo habitual y en la parte superior derecha pulsa en la flecha que apunta hacia abajo.

Entre las opciones que aparecen selecciona primero Configuración y Privacidad y, luego, Configuración.

Ahora sigue los pasos que te vamos a indicar para proceder con los cambios correspondientes siempre seleccionando el apartado de la zona izquierda que necesitas.

Los cambios básicos para mejorar la privacidad

Aunque existen muchas posibilidades en la red social, hay tres que creemos que son básicas y que siempre se tienen que revisar para ajustarlas de forma adecuada. Son las que enumeramos a continuación:

Control de visualización de las publicaciones

Podrás especificar quiénes pueden ver lo que publicas en Facebook y, para lograrlo, tienes que hacer lo siguiente:

Selecciona Privacidad en la zona izquierda de la pantalla

en la zona izquierda de la pantalla Ahora en el apartado Tu actividad , debes elegir la primera posibilidad que te permite establecer lo que mejor se adapta a tus necesidades. Existen desque todo el mundo las pueda ver hasta que solo sean los amigos aquellos que podrán disfrutar de ellas.

, debes elegir la primera posibilidad que te permite establecer lo que mejor se adapta a tus necesidades. Existen desque todo el mundo las pueda ver hasta que solo sean los amigos aquellos que podrán disfrutar de ellas. Hecho esto, habrás acabado.

Evita aparecer en los buscadores

Esto es algo que puede ser bastante importante para no dejar un rastro en la web. Para conseguirlo tienes que hacer lo siguiente:

Accede a la Privacidad y busca el apartado llamado Cómo pueden encontrarte y contactarte los demás de la zona derecha.

y busca el apartado llamado de la zona derecha. La última posibilidad es la que tienes que variar, simplemente pulsa en Editar y desactiva la opción que permite que aparezcas en los buscadores.

Desde ahora ya no aparecerás en opciones como Google.

Bloquea a los usuarios

Seguro que hay personas que están en Facebook con las que prefieres no tener contacto alguno, y puede que no sepas cómo conseguirlo. Te mostramos lo que tienes que hacer para que no vuelvas a saber nada de ellos.

En este caso lo que tienes que hacer es elegir en la zona izquierda Bloqueos .

. Ahora en la zona de la derecha debes elegir Bloquear usuarios y, para elegir el deseado, tienes que escribir su nombre en el cuadro de texto y, una vez que lo tengas localizado, pulsa en Bloquear.

y, para elegir el deseado, tienes que escribir su nombre en el cuadro de texto y, una vez que lo tengas localizado, pulsa en Bloquear. Puedes hacer esto todas las veces que quieras y como ves es todo muy sencillo.

Como ves, es de lo más sencillo aumentar la privacidad que tienes al utilizar Facebook. Las opciones son muchas, te recomendamos por ello navegar por todas ellas, pero las que hemos indicado son las que consideramos básicas.