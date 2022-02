Cómo activar la verificación en dos pasos en tu cuenta de Windows

Una de las mejores formas que existen para proteger tu información y prevenir acceso no deseados en las cuentas que tienes es el activar la verificación en dos pasos. Esto es algo que se puede hacer con la cuenta de Microsoft que es la que te sirve para acceder a Windows, y te contamos cómo dar uso a esta función.

Lo que consigues al utilizar la activación en dos pasos es que, cuando se accede de un equipo que no es de confianza o desde una ubicación que no es la habitual, se reciba un mensaje en el dispositivo elegido en el que tienes que confirmar que eres tú quien ha realizado esto. Por lo tanto, los ataques de los hackers no tienen efecto, ya que, al no disponer del teléfono u ordenador correspondiente, no pueden introducir el código de comprobación necesario. De esta manera, hablamos de una pasarela de seguridad de excelente funcionamiento y, además, es bastante sencilla.

Pasos para activar la verificación en dos pasos

El proceso no lo puedes completar usando las herramientas que tiene Windows, pero esto no quiere decir que sea complicado, ni mucho menos. El motivo es que para ejecutar todo el proceso lo único que tiene que hacer es acceder a esta dirección web utilizando para ello el navegador que quieras (vale cualquiera, como por ejemplo Edge, Firefox y Chrome).

Una vez que has accedido a la dirección antes indicada, lo que tienes que buscar en la zona superior es la opción denominada Seguridad (está en la cinta de color azul).

Se pedirá la contraseña de la cuenta de Microsoft de nuevo para confirmar que eres el propietario de ella.

Ahora en la zona superior derecha, con un texto bastante pequeño, debes pulsar en la opción que se llama Verificación en dos pasos . Se mandará un correo con un código para aumentar la seguridad en el proceso. Una vez que lo introduzcas, entras en una página en la que en el apartado Seguridad adicional encontrarás un cuadro llamado Verificación en dos pasos.

Se mandará un correo con un código para aumentar la seguridad en el proceso. Una vez que lo introduzcas, entras en una página en la que en el apartado Seguridad adicional encontrarás un cuadro llamado Verificación en dos pasos. Lo que tienes que hacer es pulsar en el enlace llamado Activar y, entonces, seguir los pasos que aparecen en la pantalla para establecer la forma en la que trabajará la activación (como por ejemplo el método a utilizar para recibir los códigos).

Una vez que completes el proceso y lo aceptes, habrá finalizado y todo será mucho más seguro ahora en tu cuenta de Microsoft.

SmartLife

La verdad es que todo resulta de lo más sencillo a la hora de activar la configuración de acceso en dos pasos en las cuentas de Microsoft. Y, por lo tanto, aumentar la seguridad de esta lo lograrás sin apenas esfuerzo. Sea como fuere, lo que es seguro es que tus datos estarán mucho más protegidos.