Chrome mejorará la gestión de las contraseñas, y te va a encantar

Una de las cosas que tiene en mente Google a la hora de mejorar su navegador Chrome es todo lo que tiene que ver con la seguridad. Y, por lo que parece, hay indicios de que en no mucho tiempo existirán mejoras en lo que tiene que ver con la gestión de las contraseñas. Y, esto, puede ser de lo más positivo.

No hace demasiado se conoció que desde la compañía de Mountain View se está probando la posibilidad de añadir contraseñas de forma manual en la configuración del navegador, algo que antes no era posible y que puede ser de lo más útil para los usuarios (el motivo es que pueden introducir información de una página protegida antes de llegar a ella, por lo que se está preparado e, incluso, esto posibilita que se pueda modificar la información en cuestión). Una buena opción, no cabe duda.

Google quiere ir más allá con Chrome

Todavía no se ha desplegado de manera oficial la mejora antes mencionada y, por lo que se ha conocido, la compañía norteamericana tiene en mente ampliar las posibilidades respecto a la gestión de las contraseñas. Lo que se añadirá será la opción de establecer notas para las contraseñas. Esto puede parecer algo que no es muy importante, pero en realidad no es así. El motivo es que esto puede servir para marcar la fecha en la que se realizó la última modificación e, incluso, añadir información respecto a la pregunta de seguridad por restablecimiento. Ahora suena más interesante, ¿verdad?

Eso sí, para que esta opción que está en fase de prueba (solo está disponible por ahora en la versión Chrome Canary que es la que se utiliza como beta) sea una buena opción se tiene que incluir la información añadida se cifra para que se tenga confianza respecto a que lo que se introduce no se pueda robar por terceros -sí, hablamos de los temidos hackers-. Esto por ahora no se conoce, pero lo lógico es pensar que será así.

¿Será una mejora solo para Chrome?

Esto es algo realmente interesante, ya que las modificaciones que se hacen respecto a las contraseñas son en el propio código base del navegador. Es decir, que hablamos de cambios que se incluyen en Chromium. ¿Y, esto, qué importa? Pues en realidad bastante, debido a que este es el software en que también se basa el navegador Edge de Microsoft. De esta forma, no es precisamente descabellado creer que en este desarrollo que se incluye en Windows por defecto también se podrán utilizar los avances de seguridad que hemos comentado. Buenas noticias, por lo tanto.