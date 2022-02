WhatsApp prueba nueva interfaz en las llamadas de grupo, y es un acierto

La cantidad de opciones que se prueban para la aplicación de mensajería WhatsApp es increíble, y no siempre desde la compañía se acierta. Pero, ahora, se ha conocido que se está trabajando en una nueva interfaz para las llamadas en grupo y los datos que se tienen apuntan a que las mejoras son de lo más interesantes y útiles.

La llegada de la versión de prueba del desarrollo de prueba de la app de la que hablamos, que es la 22.5.0.70, ha permitido conocer gracias a una imagen cómo será la nueva interfaz de usuario que, entre otras cosas, será mucho más limpia para identificar a las personas que participan en ellas debido a que sus posiciones estarán mucho mejor delimitadas. Además, no le faltará el icono representativo que tiene en la cuenta. Esto ya resulta bastante positivo… Pero hay más.

Ondas de voz, el gran añadido de WhatsApp

Este es un elemento que se va a incluir en la parte inferior del espacio de cada uno de los usuarios, y es el gran acierto que llegará en no mucho a la aplicación. Estas ondas servirán para conocer de forma precisa quién está hablando, lo que no permitirá mantener siempre la atención en las conversaciones. Incluso, será posible conocer si alguien tiene un ruido ambiente excesivo, ya que la animación se activará. Por lo tanto, será posible pedir que se silencie el micrófono para que no moleste, por poner un ejemplo.

WABetaInfo

Este es un añadido importante, debido a que no son pocos los que han sufrido ruidos de coches o música de fondo en una conversación grupal utilizando WhatsApp… algo que ha empeorado de manera significativa la experiencia de uso que se tiene.

¿Llegará para todos?

Pues por lo que parece en un primer momento esta nueva opción se desplegará primero para los que usan la versión de iOS de la aplicación de mensajería de la que estamos hablando, ya que es en su versión de prueba en la que se ha visto la pantalla que confirma el trabajo en la nueva interfaz. Por lo tanto, los que tienen Android es posible que tengan que esperar algo más… Y, siempre, sin tener una fecha exacta respecto a la implementación en la versión final de WhatsApp.

Un detalle final importante: también en la actualización de prueba de la que hablamos se ha visto que la firma trabaja en implementar los fondos de pantalla para las llamadas de voz. Esto es algo sobre lo que se viene especulando desde hace bastante tiempo, y por lo que parece el trabajo real ya ha comenzado. Seguro que en nuevas versiones sabremos algo más al respecto, como por ejemplo el tipo de imágenes y la forma que existirán para editarlas.