¿Mandas imágenes como documentos en WhatsApp? Hay buenas noticias para ti

El trabajo de los desarrolladores de WhatsApp es incansable, o al menos eso parece. Esto lo decimos debido a que casi a diario se conocen nuevas funciones de prueba con el objetivo de incluirlas en la versión final de esta aplicación -que ya va un poco más allá que la mensajería-. Te contamos cuál es su última idea que resulta perfecta para utilizarla con los archivos multimedia.

Lo que se ha desplegado en la versión beta de WhatsApp es una nueva función que mejora el envío de imágenes o vídeos como si de un documento se tratase. Esto es algo que lo emplean muchos usuarios aunque pueda parecer sorprendente, ya que es la mejor forma de no perder resolución en los contenidos (debido a que si se selecciona la opción específica para enviarlos, se realiza una compresión que irremediablemente hace que se pierda calidad). Por lo tanto, el cambio no es precisamente poco importante.

Se mejora la usabilidad en el envío

Evidentemente, no hay cambios en la manera en la que se hace esto, que se mantiene igual debido a que es tan sencillo e intuitivo que por ahora no hay nada que mejorar aquí. El avance se produce debido a que, ahora, si lo que se ha enviado es una imagen como un documento se genera una previsualización de esta para que se sepa cuál es exactamente la que se ha recibido al comprobar las novedades en el chat.

WBetainfo

¿Y esto es relevante? Pues lo cierto es que sí. El motivo es que cuando se recibía hasta ahora un archivo multimedia de la forma en la que estamos indicando, lo único que se podía revisar para elegir el que se deseaba ver era su nombre. Y, si este no estaba editado, lo más normal era fallar en el caso de tener una lista muy amplia, ya que era prácticamente imposible identificar la deseada. Es decir, que con esta mejora en WhatsApp se acierta de pleno, porque hará mucho más sencillo todo a los usuarios... que es de lo que se trata.

Tiene que mejorar

Una de las cosas que es importante mencionar es que en esta versión de prueba, la calidad de la previsualización no es precisamente la mejor posible. Pero no hay que olvidar que no es la versión final de la funcionalidad, por lo que con total seguridad esto cambiará cuando se decida desplegar a los usuarios esta novedad que es muy positiva.

La versión de prueba que ya incluye esta nueva opción es la 2.22.5.11, por lo que si eres probador esta es la que debes tener instalada -acaba de ser desplegada-. Para el resto, no queda más que esperar a que las comprobaciones finalicen… algo que, en este caso, parece que no tardará mucho en producirse. ¿Te parece esta una novedad interesante?