Casado dice que zanjará la guerra si Ayuso explica por qué cobró su hermano

El líder del PP, Pablo Casado, ha sostenido que la guerra abierta en el PP se puede zanjar hoy mismo con una condición: que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, explique en concepto de qué su hermano cobró alrededor de 300.000 euros por un contrato otorgado por su Gobierno.

En una entrevista en la Cope, Casado ha exigido información a Ayuso sobre la concesión de un contrato de 1,5 millones de euros a la empresa de un conocido de su hermano porque "habrá quien pudiera pensar que está utilizando un testaferro".

El líder de la oposición ha señalado además que las noticias sobre un presunto espionaje de Génova a Ayuso son un "montaje" para tapar las sospechas sobre Díaz Ayuso por el contrato a su hermano.

"Entonces podremos ver si se ha cometido o una irregularidad o una falta de ejemplaridad", indicó Casado en una entrevista en la Cadena COPE recogida por Servimedia en la que se declaró "muy sorprendido" y también "decepcionado" por todo lo que está pasando, además de ser consciente del "daño" que esto hace a la imagen del partido en este momento. Aun así, resaltó que en su caso tiene la conciencia "tranquila".

"Los españoles podrán pensar que, aunque un juez no resuelva dentro de un año si es legal o ilegal cobrar 300.000 euros de la intermediación de la venta de material sanitario a una Administración que preside tu hermana, podrán pensar que eso no es ejemplar", indicó Casado, para quien "no es ejemplar".

"Yo, cuando presida el Gobierno de España, no permitiría que un hermano mío cobrara 300.000 euros por un contrato adjudicado directamente por mi Consejo de Ministros y por eso yo reúno a Ayuso para pedir explicaciones", expuso, y aseguró que él desea que le vaya "fenomenal" a la presidenta madrileña.

Es más, Casado llegó a decir que "nadie ha defendido más en España a Isabel Díaz Ayuso" que él, pero reivindicó su "derecho" a velar por la "ejemplaridad" del PP pidiendo en privado y con "absoluto respeto" y "sin hacer ninguna acusación una información" que cree que es relevante. "¿Alguien me puede decir qué he hecho mal?", preguntó.