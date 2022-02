Wavegarden, tecnología vasca que crea olas artificiales para surfear

La ciudad de Palm Desert, en el Valle de Coachella, en el Estado de California, será la próxima ubicación de una nueva playa de surf. La empresa encargada de de llevar a cabo este proyecto es una compañía vasca: Wavegarden. Este grupo tiene la tecnología necesaria para construir piscinas de olas para surfear en aquellos sitios alejados de la costa. Wavegarden fue fundada en 2005 cuando el ingeniero vasco Josema Odriozola y la economista deportiva alemana Karin Frisch decidieron combinar su amor por el surf con su experiencia en el diseño y construcción de instalaciones deportivas, especialmente, skateparks.

Al residir cerca del mar, siempre han pensado que la mejor instalación deportiva es una simple playa con buenas olas. Sus objetivos eran claros:

Desarrollar la mejor tecnología de generación de olas; recrear las sensaciones y experiencias del surf en el mar ; proporcionar condiciones ideales para todos, especialmente en aquellas zonas alejadas de la costa; mejorar las condiciones del mar cuando son desfavorables o peligrosas como olas de mala calidad, demasiada gente, corrientes y otros peligros naturales.

Hace diez años no existían tecnologías de creación de olas de este tipo y no había ningún precedente al que seguir.

DSRT Surf en California será uno de los primeros parques de surf con tecnología Wavegarden Cove de Estados Unidos. Este singular proyecto avanza favorablemente con los trámites administrativos, gracias a la aprobación unánime del consistorio de la ciudad de Palm Desert, en el Valle de Coachella. La laguna de surf contará con un generador de olas de la compañía vasca de 52 módulos, similar al de Praia da Grama y se espera su inauguración para finales del 2023.

DSRT Surf está implementando un modelo de gestión innovador para que este proyecto no suponga un aumento del consumo de agua. El surf park será construido en las 20 hectáreas que ocupa actualmente un hoyo de golf de la zona, consiguiendo con este trueque que el consumo de agua sea incluso inferior al que había anteriormente, explica la compañía española.

No es el único proyecto que tiene entre manos. Hace un mes, el grupo firmó una alianza con el grupo británico The Wave para desarrollar un mínimo 6 proyectos en Inglaterra e Irlanda. The Wave, que abrió su primer Wavegarden en Bristol en 2019, ya está desarrollando su segundo parque de surf, que se ubicara en Lee Valley Regional Park, en Londres. Adicionalmente, la compañía continúa con la búsqueda de nuevos terrenos para desarrollar el resto de proyectos, no solo en Irlanda y Reino Unido, si no también en Europa.