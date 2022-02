Sorpresa en Android 13: ¡puede ejecutar Windows 11!

Poco a poco se van conociendo las novedades ocultas que tiene la nueva versión Android 13 que ya está disponible para los desarrolladores. Y, por lo que parece, hay algunas de las que no ha hablado Google y que son de lo más interesantes. Un ejemplo son las excelentes opciones de virtualización que tiene la nueva versión del sistema operativo de la compañía de Mountain View. Y, estas, se han descubierto de forma sorprendente.

De la mano de Danny Lin un desarrollador que se dedica a explorar las posibilidades que ofrece Android versión tras versión, llega una información que es tan curiosa como sorprendente: existe la posibilidad de ejecutar de forma virtualizada el sistema operativo Windows en los terminales que tienen la última versión del trabajo mencionado de Google. Y no hablamos de una distribución antigua de Microsoft, no, sino de la última que tiene en el mercado. ¡Todo un sorpresón!

Tal y como ha publicado Lin en su cuenta de Twitter, ha conseguido instalar una versión para ARM de Windows 11 en su Pixel 6 (este es el teléfono que tiene para realizar las pruebas). Y, lo mejor de todo, es que el funcionamiento es completo y el rendimiento no está nada mal pese a que ha sido necesario realizar algunos ajustes para que la ejecución sea completa -y, además, la aceleración gráfica no estaba disponible-. La verdad es que esto es toda una sorpresa y deja muy claro que, pese a que no se ha dicho nada por parte de Google, la virtualización ha mejorado de forma muy importante en Android 13.

¿Y esto qué significa?

Pues quizá en esta versión del trabajo de Google no sea vea como algo útil esto, pero si es posible ejecutar diferentes sistemas operativos virtualizados en Android, se aumentan las posibilidades de uso de este sistema operativo de modo exponencial. Un ejemplo de lo que decimos es que se podría mejorar de manera muy importante la ejecución de juegos basados en la nube e, incluso, incluir de forma nativa un sistema operativo adicional para utilizarlo de forma profesional sin tener que utilizar para nada un ordenador.

Danny Lin

Aparte, si esto se confirma y la compañía de Mountain View tiene la intención de explotar al máximo esta posibilidad de la que hablamos, todo lo que tiene que ver con los tablets Android cambiaría de forma radical. Seguro que, a más de uno, le convencería tener uno de estos dispositivos que, si fuera necesario, permitiera el uso de Windows para ser más productivo -o realizar tareas más complejas-. La verdad es que se abre un grandísimo abanico de posibilidades.

Algo más que Windows

Pues sí, aparte de ejecutar Windows 11 en el Pixel 6 de Danny Lin este también ha conseguido iniciar diferentes versiones de distribuciones Linux. Por lo tanto, está muy claro que hablamos de algo que está integrado de manera nuclear en Android y no de una combinación casual. Veremos si a esto se le puede sacar partido de forma inmediata, pero las perspectivas son excelentes.