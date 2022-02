Cómo recuperar las contraseñas WiFi en un ordenador con Windows 11

Seguro que en más de una ocasión has necesitado saber la contraseña de una red WiFi a la que accedes habitualmente, y no la recuerdas. Y, curiosamente, la tienes dada de alta en el ordenador que utilizas. Pues bien, esto será lo que te salve la vida debido a que puedes recuperarla de forma sencilla si utilizas el sistema operativo Windows 11.

Entre la información que guarda el sistema está justo la que necesitas, pero posiblemente no sepas cómo acceder a ella. Por suerte, esto es algo que se puede conseguir de manera sencilla y, además, sin poner en riesgo alguno al equipo -y mucho menos la seguridad de la red a la que quieres acceder y no recuerdas los datos necesarios-. Una de las mejores formas para conseguirlo es utilizar la Configuración del ordenador, por lo que no tendrás que emplear una aplicación de terceros o realizar complicados pasos entre los ajustes del sistema.

Cómo ver las contraseñas WiFi en Windows 11

Creemos que la forma más sencilla de conseguir esto es usando las herramientas que se incluyen en el propio sistema operativo de Microsoft. Te mostramos lo que debes hacer y, además, te recomendamos que tengas un boli a mano o, en su defecto, un documento de texto en el que apuntar la información que vas a rescatar:

Pulsa de forma combinada las teclas Windows + I para acceder directamente a la Configuración del ordenador portátil o de sobremesa.

para acceder directamente a la del ordenador portátil o de sobremesa. Ahora lo que tienes que hacer es pulsar en Red e Internet en la zona izquierda de la ventana abierta. Baja para elegir la última opción disponible que se llama Configuración avanzada .

en la zona izquierda de la ventana abierta. Baja para elegir la última opción disponible que se llama . En este momento busca el apartado llamado Opciones de configuración relacionada y, aquí, usa Más opciones del adaptador de red (pulsa en este lugar para que se abra una nueva ventana).

y, aquí, usa (pulsa en este lugar para que se abra una nueva ventana). Aparece una ventana en la que puedes ver todas las redes WiFi que tienes reconocidas y almacenadas. Ahora, pulsa con el botón derecho del ratón sobre la que deseas conocer la información y selecciona en el menú que aparece la opción Estado .

. Ya casi has finalizado, ya que ahora tienes que utilizar el botón llamado Propiedades inalámbricas y, después, selecciona la pestaña superior denominada Seguridad . Verás entonces todos los datos para acceder a la WiFi. Eso sí, la contraseña está oculta por lo que tienes que activar la opción Mostrar caracteres .

y, después, selecciona la pestaña superior denominada . Verás entonces todos los datos para acceder a la WiFi. Eso sí, la contraseña está oculta por lo que tienes que activar la opción . Hecho esto, apunta de la mejor forma que quieras los datos y simplemente cierra todas las ventanas que han aparecido. Habrás finalizado.

SmartLife

Como ves no es nada especialmente complicado recuperar la contraseña de una red inalámbrica que tengas reconocida en tu ordenador con Windows 11. Y, por lo tanto, que puedas pasarle esta información a un amigo para que esté conectado en la biblioteca o a un compañero de trabajo para que pueda acceder a Internet en el caso que lo necesite.