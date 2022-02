José María Alonso a Pilar Llop: “No puede ser que los abogados tengan que trabajar gratis”

“Lo que no es admisible bajo ningún concepto es que los abogados tengan que trabajar gratis porque no se les cubre por el servicio de asistencia jurídica gratuita, sobre en casos de macro causas”. Así de contundente se ha pronunciado el decano del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), José María Alonso sobre el conflicto que mantienen con el Ministerio de Justicia a cuenta del pago de los honorarios de los letrados designados para estos casos. Alonso se ha quejado de la falta de respuesta del departamento de Llop cuando, para las mismas situaciones, tienen un convenio con la Comunidad de Madrid que funciona bien.

El ICAM, ha asegurado, ya ha amparado la renuncia de dos abogados por este motivo. Alonso ha hecho un llamamiento público a la ministra para dar solución a este callejón sin salida. “Un tema que no puede seguir un minuto más porque el juez central nos coloca en una situación de delito de desacato a la junta y al propio letrado”, ha subrayado Alonso.

Este es solo una de las batallas en las que la actual Junta de Gobierno está inmersa en un año en el que el ICAM celebra el 425 aniversario de su fundación. En un encuentro informativo celebrado este lunes en la sede del colegio, el decano ha dado el pistoletazo de salida a esta conmemoración. Alonso ha dado a conocer las líneas generales de los actos conmemorativos del Colegio, fundado en 1596 por un grupo de treinta y siete abogados de la Corte de Felipe II. Cuatrocientos veinticinco años después, será Felipe VI quien presida el acto central del aniversario, un gran homenaje a la abogacía madrileña en el que los nuevos letrados jurarán la Constitución y los más veteranos recibirán un diploma acreditativo por los 25 y 50 de Colegiación. El Rey, colegiado de honor del ICAM desde hace 25 años, también será homenajeado, todo ello en una fecha pendiente de confirmar desde Casa Real.

Un notable de media

El encuentro ha servido también para adelantar los resultados de una macroencuesta interna realizada en 2021 para valorar el nivel de satisfacción de los colegiados, que han puntuado con una media de notable la institución.

De las respuestas, se concluye que el colegio cuenta con un amplio respaldo entre sus miembros, puesto que un 82 % recomienda la colegiación en el ICAM y el índice de satisfacción global asciende hasta un 6,77. Preguntados sobre los atributos globales de la corporación, destaca tanto por evolución como por valoración la percepción del ICAM como una institución de referencia, con una nota media de 7,57, frente al 6,85 obtenido en 2017. Las personas encuestadas puntúan también por encima del 7 la Comunicación corporativa y la utilidad de los servicios para los colegiados.

Pero no todo son aprobados. El colegio, ha señalado el decano, ha tomado nota de aspectos a mejorar. Entre los servicios peor puntuados está el de Defensa del Abogado, un proyecto puesto en marcha para asistir a los letrados que se encuentran con dificultades, cuando no irregularidades, en las salas de vista. Alonso ha pedido más colaboración de los compañeros a la hora de denunciar estos abusos. “No me cuesta nada ir a hablar con el juez, pero necesitamos tener esa información”, ha aseverado.

Máster

El barómetro ha servido para tomar el pulso a los colegiados y tomar nota de sus preocupaciones. En este sentido, José María Alonso se ha referido a los nuevos proyectos puestos en marcha recientemente, en especial el máster de la abogacía del colegio y Bienestar ICAM, una iniciativa que pretende acabar con el estigma que habitualmente rodea la salud mental en el sector. El máster del colegio, que ha firmado un acuerdo con la Universidad Complutense de Madrid, costará 6.000 euros, un precio muy por debajo de la media en el sector privado. Será dirigido por la abogada Coloma Armero y contará con un 60 % del profesorado designado por el ICAM y un 40 % procedente de la facultad de Derecho. “Vamos a tener un elenco de profesores muy bueno y va a estar muy destinado al ejercicio de la abogacía, de lo que se trata es de enseñar a ser abogado”, ha destacado Alonso.

En el horizonte, también se prevé la aprobación de unos nuevos estatutos que contemplan una denominación más inclusiva.

Elecciones

En el calendario de la Junta hay una fecha marcada en rojo. Este año termina el mandato de la actual Junta de Gobierno del ICAM y las elecciones a decano están previstas para el mes de diciembre. Sin embargo, José María Alonso ha rechazado pronunciarse aún sobre si se presentará a la reelección. El actual decano ha insistido en que todo debe seguir su curso y que el inicio del periodo electoral será el próximo 11 de octubre. Hasta entonces, ha recalcado, “mi obligación es centrarme en seguir dirigiendo este colegio por respeto a todo el mundo; Mi decisión la comunicaré cuando se abra el proceso electoral”.

Polémica

El decano también ha dado su opinión sobre la polémica que se desató tras la visita al colegio de la ministra de Igualdad, Irene Montero, por unas palabras que intercambiaron sobre la justicia. En concreto, porque el decano manifestó su desacuerdo sobre que la justicia fuera patriarcal al decir “No estoy de acuerdo contigo en que tengamos que tener una justicia feminista como no estoy de acuerdo en que tengamos que tener una justicia machista”. José María Alonso ha querido aclarar que con esta intervención lo que quería decir es que cree firmemente en que la justicia es independiente e imparcial.

El decano ha señalado que la participación de Montero era necesaria en un debate en el que se tocaba el tema de la violencia de género, competencia atribuida al departamento de Igualdad y que es una actividad “muy significativa para los abogados”. En esta misma línea, el decano ha anunciado que convocará a Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, para una sesión en la que se estudie la repercusión de la reforma laboral recientemente aprobada.