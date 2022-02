República Dominicana quiere atraer 1.300 millones de inversión española al año

Pausa. Matías Ramírez no esquivó las preguntas sobre México y las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la necesidad de “pausar” las relaciones con España. “Cada país maneja su diplomacia como quiere, aunque en el caso de México lo hace de forma particular históricamente. Creo que Iberoamérica es mucho más que México y mucho más que otros grandes países. Es una región que va más allá y lo que está en juego es muy grande. La posición de México no creo que represente la visión de Iberoamérica de nuestra relación con España. México opinará de esa manera, pero eso no afecta a la cooperación que tenemos. Tanto España como República Dominicana lo manejaron con la neutralidad que le caracteriza. La diversidad siempre es riqueza”.