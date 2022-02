Quiero invertir con éxito: ¿basta con una buena gestión?

La volatilidad parece que ha vuelto en los mercados para quedarse. 2022 está empezando con el pie cambiado para muchos inversores. En lo que llevamos de año, muchos de los principales índices de bolsa acumulan pérdidas relevantes, especialmente en Estados Unidos, después de haber despedido un 2021 tranquilo y bueno en términos generales, aunque, eso sí, de mucha dispersión.

Hasta la fecha, al otro lado del Atlántico vemos pérdidas del 9% para el Nasdaq Composite, del 5,5% para el S&P 500 y del 3% para el Dow Jones. En Japón, el Nikkei se deja casi un 4% y en China, el Shanghai Composite pierde un 4%. En Europa, la alegría como se dice, de momento, “va por barrios”: la bolsa de Londres sube en el año casi un 4% y el Ibex 35%, cerca de un 2%, mientras que el Dax se deja un 2,5% y las bolas de Italia y de París se acercan al punto porcentual de caídas.

Las pérdidas se han ido moderando, pero hemos visto momentos de grandes caídas de y más volatilidad al calor de unos datos de inflación que se siguen confirmando altos -a medio plazo- y de un cambio de tono por parte de los bancos centrales que ha sorprendido a gran parte del mercado que ya está descontando subidas de tipos para este año.

Aunque desde la Reserva Federal de Estados Unidos ya se venía anticipando este endurecimiento de la política monetaria, antes de 2022 el mercado no se esperaba subidas de tipos para este año y ahora ya descuenta 4 o 5. Y a la Fed se ha sumado recientemente el Banco Central Europeo, que en su última reunión endureció también su discurso y no descartó subir los tipos este ejercicio.

Esto está haciendo que el mercado, que es un mecanismo que anticipa y ajusta los precios de los activos con la nueva información que va apareciendo, haya reaccionado y no porque no esperara una subida de tipos, como explica Joaquín Casasús, socio y director general de la gestora de Abante, sino porque va a ser más contundente de lo esperado.

Y esto lo estamos viendo en el mercado de renta fija. El interés del bono de Estados Unidos ha superado la cota del 2%, un nivel que no se alcanzaba desde julio de 2019 después de que ayer se conociera que la inflación en enero en Estados Unidos había subido al 7,5%, por encima de las previsiones. Y, en renta variable, están sufriendo más las compañías de crecimiento, el estilo growth, que son las más perjudicadas en un entorno de subidas de tipos.

En plena temporada de resultados, con los bancos centrales en el punto de mira, la inflación, los datos de crecimiento económico y las tensiones geopolíticas… ¿Puede un inversor particular seguir toda la actualidad y prever la reacción del mercado?

La realidad es que para un inversor particular es muy complicado hacer un seguimiento correcto de todos los riesgos y las diferentes variables que están afectando a la cotización de los diferentes activos y, en consecuencia, es prácticamente imposible que pueda tomar buenas decisiones sobre la distribución de activos, cómo vehiculizar mejor su inversión, qué producto es el más adecuado, si es momento de implementar coberturas, de aumentar exposición, etc. Son muchas las variables que hay que tener en cuenta para hacer una correcta gestión de una cartera de inversión y son muchos los aspectos que hay que analizar y tener en el radar.

Y, además, para que el inversor particular tenga éxito con sus inversiones, no solo basta con invertir de la mano de un equipo de gestión profesional que invierta de forma global maximizando el binomio de rentabilidad-riesgo, sino que es fundamental saber primero para qué invertimos. Sin un plan previo personal y financiero esa gestión puede ser buena, pero puede que no sea la que el inversor necesita en este momento de su vida.

Con un asesoramiento y un plan financiero global que tenga en cuenta todas las necesidades y objetivos el inversor sabrá en todo momento que estará bien invertido pase lo que pase en el mercado porque el asesor financiero le ayudará a construir la cartera de inversión que realmente necesita y le acompañará en todo su camino como inversor y, especialmente, en los momentos complicados del mercado.

Con este ejercicio previo de planificación financiera podremos responder a las preguntas clásicas que se hace toda persona que quiere invertir su dinero: ¿qué producto es el más adecuado para mí? ¿Mi inversión se corresponde realmente a mi objetivo de rentabilidad? ¿Vendo y entro cuando lo tenga más claro? ¿Aprovecho que tengo liquidez para comprar?

A la hora de invertir, es importante saber que el vehículo es tan importante como la manera de dirigirse a los mercados y que el punto de partida es una adecuada distribución de activos de la cartera que, en entornos como el actual, debe apostar por el largo plazo, ser robusta, consistente, diversificada y contar con las protecciones adecuadas. Y esto, además, hay que complementarlo con un plan global y un asesoramiento financiero que sea a la medida, enfocado en la persona y en su proyecto biográfico. Porque la rentabilidad siempre tiene que ayudar a la persona a cumplir sus objetivos.