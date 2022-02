Deutsche Bank se suma a la oferta de hipotecas verdes para viviendas sostenibles

Aprovechando el dinamismo del mercado inmobiliario e hipotecario, algunas entidades financieras han decidido apostar por las hipotecas verdes para financiar la compra de viviendas energéticamente eficientes, un producto financiero que está prosperando por la mayor demanda y el apoyo de los fondos europeos.

Deustche Bank estrena la Hipoteca Sostenible DB exclusiva para la compra de primeras viviendas con Certificado de Eficiencia Energética A o B. El préstamo estará disponible tanto a tipo variable como fijo y los clientes tendrán a su disposición a un Gestor Personal que les ayudará previamente y desde el primer día con la contratación de la hipoteca.

Bajo el lema ‘Cuidar tu casa es cuidar la casa de todos’, este nuevo producto está en línea con la estrategia de sostenibilidad de la entidad, que prevé alcanzar 200.000 millones de euros en financiación e inversión sostenible en el año 2023.

La Hipoteca Sostenible DB a tipo fijo tiene un tipo de interés nominal (TIN) del 1,94% y una tasa anual equivalente (TAE) del 2,68%, siempre y cuando el cliente cumpla determinados requisitos: es necesario domiciliar la nómina y al menos tres recibos mensuales, así como contratar una tarjeta de crédito y de débito, un seguro de hogar y uno de vida.

Por otro lado, la Hipoteca Sostenible DB a tipo variable tiene un tipo de interés fijo del 2% durante el primer año y un diferencial del 1,40% más euríbor para el resto del periodo, mientras que la TAE es el 2,89%. En esta modalidad, la vinculación exigida es la misma que para el tipo fijo añadiendo la realización de aportaciones a un plan de pensiones.

En todos los casos, la Hipoteca Sostenible DB tiene un plazo de hasta 30 años, un importe mínimo de 20.000 euros y una cobertura máxima del 80% del menor valor entre precio de compra-venta o valor de tasación.

Por su parte, Triodos Bank, que fue pionera en 2013 en asociar el grado de eficiencia energética de los hogares a un tipo de interés, ha incorporado a su oferta de hipotecas con propósito el tipo fijo, que se suma al mixto y variable que ya comercializaba. Cuanto mejor sea la eficiencia energética de la vivienda el cliente pagará menos intereses.

Así, en la Hipoteca Triodos fija, en función de la certificación energética de la vivienda, el interés fijo va del 1,70% TIN (2,18% TAE) al 1,94% TIN (2,42% TAE).

La entidad señala que si durante la vigencia del préstamo se produce una mejora en la eficiencia energética de la vivienda objeto de financiación, el prestatario podrá contactar con el banco para conocer las ofertas vigentes en cada momento y así poder reducir el tipo de interés aplicable. No tiene comisión de apertura y las condiciones de vinculación son la apertura de la una cuenta corriente Triodos y la contratación de un seguro de vida y seguro de daños.

Otras entidades también ofrecen hipotecas eco desde hace algunos años, como Liberbank, Banco Mediolanum, BBVA, Santander, Sabadell, Bankinter e Hipotecas.com. Dependiendo del banco, se exige un Certificado de Eficiencia Energética B, A o A+ y también es posible conseguir financiacion para la rehabilitación del inmueble de cara a mejorar su sostenibilidad.

"Estos bancos, en general, aplican un interés más bajo cuando se compra una vivienda sostenible. La rebaja media es de unos 0,10 puntos porcentuales. También hay entidades que piden contratar menos productos para bonificar el tipo de interés o cobran menos comisiones", indican desde el comparador financiero HelpMyCash.com, que apuntan, no obstante, que "las hipotecas verdes no son necesariamente mejores que las hipotecas para viviendas convencionales. De hecho, hay bancos que comercializan hipotecas más baratas que los préstamos eco".

El mercado de las hipotecas verdes aún no ha terminado de despegar en España, dado que la mayoría de los bancos todavía no comercializan productos de este tipo, ya que no hay muchas personas que compren viviendas con una calificación energética muy alta. Sin embargo, esto podría cambiar en un futuro próximo. "En principio, el Gobierno tiene previsto usar los fondos europeos para mejorar la eficiencia energética de las viviendas españolas mediante rehabilitaciones. Como las subvenciones no cubrirán todo el coste de las obras, habrá una parte que se tendrá que financiar con un préstamo hipotecario", comentan desde HelpMyCash. Si crece el número de rehabilitaciones, lo más probable es que más bancos se animen a conceder hipotecas verdes con condiciones especiales.