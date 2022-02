WhatsApp cambia el diseño de una de esas pantallas que jamás querrías ver

Aunque el tema oscuro de WhatsApp leva entre nosotros un buen tiempo, eso no ha quitado para que desde la aplicación hayan estado puliendo pequeños detalles que no quedaban del todo bien tras modificar esos tonos de fondo y textos o elementos gráficos. Y hay una pantalla, que muchos no querríamos ver en la vida, que ha sido la que está recibiendo todos los cambios.

De momento y como siempre en estos casos, dentro de las versiones beta, que son el lugar en el que aparecen primero estas novedades que vienen a mejorar la manera en la que utilizamos WhatsApp. Y en este caso, todo tiene que ver un cambio en el diseño de la pantalla que nos indica si, tras una revisión por parte de la app, aceptan levantarnos el blloqueo de la cuenta o si este se convierte en definitivo y tenemos que usar el cliente de mensajería con otro número.

Más información, pero poco clara

WhatsApp ha optado por remozar la pantalla de aceptación de nuestras alegaciones o rechazarlas mostrando el resultado de una manera muy gráfica. La verdasd es que no hará falta leer demasiado para comprender de un vistazo si nos han aceptado o no. Para lo primero, WhatsApp recurre a un check verde bien visible y para comentarnos que tenemos un futuro muy negro en la app, por una señal de prohibido bien roja.

Nuevo diseño en WhatsApp. WABetaInfo

Seguramente que en caso de que nos encontremos en este segundo supuesto de que nuestras alegaciones no han permitido levantar el castigo de baneo, poco nos importen las razones que nos den. En este aspecto, y tal y como muestran los compañeros de WABetaInfo, WhatsApp ofrece más datos e información, pero por desgracia las explicaciones concretas son tan nebulosas y abstractas que prácticamente daría igual que no escribieran nada.

Esta solicitud de revisión de un problema de bloqueo de nuestra cuenta puede tener muchas lecturas y casi siempre las empresas se amparan en unos términos del servicio que apenas sirven para explicar lo que nos ocurra. Si a eso unimos una atención personalizada que brilla por su ausencia, lo que conseguimos es que al final todos terminemos rezando para evitar, al menos conscientemente, saltarnos alguna de esas condiciones de los términos del servicio. Como siempre ocurre en estos casos, los cambios llegarán a lo largo de las próximas semanas aunque en esta ocasión, según WABetaInfo, parecen estar muy, muy cerquita de aterrizar en las releases finales.