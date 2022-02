Sasmung ya sabe cómo va a cargar tus ‘gadgets’ inalámbricamente y a distancia

Nikola Tesla imaginó un mundo en el que absolutamente todo se movía gracias a la electricidad, e incluso llegó a diseñar aparatos capaces de funcionar a distancia, sin necesidad de tenerlos enchufados con un cable. Ahora, prácticamente un siglo después, algunos de esos inventos comienzan a tomar forma como manera más óptima de utilizar nuestros gadgets más cotidianos.

La carga inalámbrica no es una desconocida para la mayoría de nosotros pero esa etapa inicial ya parece estar superada. Ahora, lo que buscan las marcas es ir un paso más allá y permitirnos dejar el smartphone sobre cualquier superficie mientras rellena su batería gracias a la acción de cargadores wireless que crean un área de energía a su alrededor.

Samsung comienza a moverse

Y si hay una marca que en el pasado ha sido de las principales impulsoras de esta carga inalámbrica, esa es Samsung, que lleva ofreciendo este tipo de conectividad desde sus teléfonos de hace prácticamente siete años. Ahora, han trascendido los planos de una patente que va un paso más allá y que nos permitirá cargar el teléfono de la manera más sencilla posible y sin tener que colocarlo sobre una base especialmente diseñada.

Patente de base de carga inalámbrica. Samsung

Como podéis apreciar por estos diagramas, lo que hace la base de carga es crear un campo de energia a su alrededor, con una extensión limitada, y que es capaz de transferir energía a cualquier dispositivo compatible que coloquemos dentro de esa área. Da igual si se trata de un smartphone, unos cascos, un smartwatch, un tablet, etc. La idea es que podamos ir dejando allí todo lo que necesite recargarse para que la base haga el resto.

Esta tecnología, que está en desarrollo y, en muchos casos, con modelos ya oficiales y plenamente funcionales, tiene el problema de que algunas autoridades están poniendo trabas a una expansión descontrolada. En China, por ejemplo, el Gobierno tiene limitada la potencia de estos aparatos a 50W, a pesar de que marcas como Xiami han alcanzado cifras de hasta 120W en modelos que no pueden comercializar en su propio país.

El problema radica en que todavía no hay informes concluyentes sobre cómo afectan estos campos eléctricos, no ya a la seguridad de los usuarios, sino al funcionamiento mismo de industrias como la aeronautica, donde buena parte del aparataje de los aviones es especialmente sensible a las interferencias de según qué tipo de frecuencias. Pero sea como fuere, en los proximos tiempos comenzaremos a verlos llegar a nuestros hogares. Seguro.