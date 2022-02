Consum sube hasta un 2,5% el sueldo al 89% de su plantilla

Consum, la cooperativa valenciana de supermercados, ha pactado una subida salarial de entre el 1,7% y el 2,5% a partir de febrero para su personal operativo, es decir, 16.400 personas que representan el 89% de su plantilla.

La medida supone una inversión superior a los 7,5 millones de euros. Los incrementos porcentuales serán mayores entre los salarios de menor cuantía "atendiendo a un criterio solidario", según ha explicado la compañía, que ha detallado que no se incluye a los mandos de la cooperativa. También se incrementan conceptos complementarios, como las horas extraordinarias, las nocturnas fuera de jornada o las horas en festivos. El personal que verá incrementado su salario está formado por los puestos de vendedor, gestor operativo de tienda, preparador, maquinista y personal administrativo.

"Hay que tener en cuenta que este incremento en la retribución del personal operativo se aplica a todos y cada uno de los conceptos salariales, y no únicamente, sobre el sueldo base, un factor diferencial en el sector de la distribución", ha destacado el director de personal, Evarist Casany. "Esta cantidad no ha sido al azar, sino que, con el previo aval de nuestro comité social, ha sido estudiada para poder mantener nuestras ventajas en las condiciones laborales que ya disfrutan nuestros trabajadores y para no comprometer nuestro actual ritmo de crecimiento y competitividad", ha añadido.

El convenio colectivo de Consum no contempla subidas salariales anuales ligadas al IPC. Si fija que, para 2022 y el resto de años de vigencia, los incrementos "serán pactados por la comisión negociadora que se constituirá para tal fin durante el mes de enero de cada uno de los años naturales".

En 2021, Consum creó 940 puestos de trabajo, además de realizar 3.800 contrataciones de refuerzo para verano y Navidad. En octubre, la cooperativa implantó la jornada semanal de cinco días en 100 de sus supermercados, algo que extenderá al 100% de su red comercial a principios de 2024. La intención es aplicarlo a más de 100 tiendas al año.