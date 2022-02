Sorprende a tus amigos creando tus propios filtros de TikTok

Vale que en aplicaciones como Instagram y Snapchat puedes encontrar fantásticos filtros con los que hacer originales vídeos y fotos, pero TikTok es la plataforma que te permite llevarlos a otro nivel. No solo tienes una gran variedad, sino que sus herramientas de edición te ofrecen la posibilidad de crear contenido magnífico. Por si esto no fuera suficiente, ahora tienes una aplicación para generar tus propios filtros de TikTok, y ser el más original de la red social.

Lo habitual hasta ahora era recurrir a los filtros creados por programadores, y tanto en Instagram como en otras plataformas eran muchos los filtros disponibles. Por supuesto, no eran una gran competencia para TikTok, pero la red social sigue buscando sorprender a sus usuarios, de forma que cada vez sean más para no dejar de crecer.

Pues bien, ahora tienes la posibilidad de acceder a una plataforma que recibe el nombre de Effect House, la cual ha puesto TikTok a disposición de los usuarios para poder crear los efectos y filtros que deseen. Ahora, además de tener la posibilidad de viralizarte por tus vídeos, también podrás hacerlo con la creación de algún fantástico filtro.

Así puedes crear efectos y filtros en TikTok

ampliar foto App de TikTok Unplash

Vale que en la red social de vídeos cortos ya son muchos tanto los filtros como los efectos disponibles. Es más, estos están divididos en categorías, pero si puedes darle a tu perfil un toque más original con tus propias creaciones, mucho mejor. Sobre todo teniendo en cuenta que en la actualidad, son muchos los creadores de contenido en esta plataforma, por lo que destacar es algo más complicado, pero no imposible.

La aplicación Effect House está aún en su fase beta, es decir, para poder empezar a utilizarla, vas a tener que registrarte y esperar la aprobación, de forma que puedas dejar volar tu creatividad produciendo tus filtros para la red social.

Ahora que tienes esto claro, debes saber que cuando vayas a entrar en Effect House, tendrás que rellenar un formulario, el cual está en el sitio web. Además, no olvides que tienes que iniciar sesión con tu cuenta de TikTok, pues de no hacerlo, no recibirás la aprobación a tu solicitud de registro.

Una vez que hayas seguido y rellenado todos los pasos que te indica el formulario, vas a tener que esperar entre uno y cinco días hábiles hasta que tu cuenta sea creada para poder empezar a trabajar con ella. Mientras pasa este tiempo, no vas a poder acceder a Effect House y sus herramientas, por lo que puedes empezar a planear lo que quieres hacer una vez que recibas la aprobación.

Cuando puedas acceder al servicio, su uso es muy sencillo e intuitivo por lo que podrás ir creando tus propios filtros en TikTok de la forma más sencilla.