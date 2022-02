10 tendencias para la transformación digital de la empresa

El viaje hacia la transformación digital conlleva grandes retos y oportunidades para empresas e instituciones, con implicaciones estratégicas en diversos frentes sobre los que tendrán que tomar decisiones cruciales y que abarcan la utilización de la data, la gestión de la privacidad, la ética y el compromiso social, el liderazgo o las políticas de talento. Es ahí donde el área de negocios digitales de LLYC ha identificado las tendencias clave para iniciar este recorrido en 2022.

1. Inteligencia artificial para las buenas relaciones. El 20% de los más de 200 ejecutivos encuestados por la citada consultora manifestó no mirar más allá de sus propias organizaciones a la hora de valorar y analizar los datos que recogen. Para predecir y hacer que las cosas pasen aconsejan dar un paso determinante: tener una organización centrada en las personas. Este es un reto que obliga a buscar respuestas fuera de un perímetro de información conocido por la empresas, y adentrarse en una maraña de información desestructurada que requiere para su análisis la ayuda de la tecnología. En este sentido, aseguran los expertos, la inteligencia artificial brinda la capacidad a todos los que trabajan en marketing y comunicación de mirar más allá, de poder entender las muy diversas realidades de cada uno de los stakeholders, y de dar respuestas personalizadas a sus distintas necesidades a través de sus capacidades para el análisis de grandes volúmenes de datos.

2. Democratización de la data. Parece ser que solo el 5% de las personas se muestran satisfechas con la recolección y el análisis de datos realizado por su departamento de marketing y comunicación, así como las herramientas utilizadas para este fin. Las organizaciones tienen que incrementar el foco en sus herramientas de análisis de datos y en el buen uso de la información que generan, a través de los corredores de datos implementados por agencias de publicidad y distintos retailers, que permiten compartir información de sus clientes y competidores en tiempo real con todos los equipos internos incluyendo diseñadores, community managers, estrategas y equipos de operaciones. Esta democratización permite reacciones mucho más ágiles ante consumidores cambiantes por la pandemia. También permite anticiparse a tendencias de mercado.

3. No ‘cookies’, no ‘party’. Las cookies han sido el motor sobre el que se ha construido el modelo publicitario digital. A partir de ahora, la tendencia será desarrollar modelos de negocio de creación de información no basada en cookies, más transparentes y limpias. Por ejemplo, a través de test de personalidad. La gran apuesta de las marcas es la construcción de un first party data potente, esto son, aquellos datos que la empresa obtiene a través de sus propias fuentes, como su página web, las redes sociales, el CRM, que contrarresta las deficiencias que se puedan tener en la prospección de nuevas audiencias. Los proveedores de datos tendrán que buscar otras fuentes de segmentación no basadas en cookies.



4. Metaverso: inmersión en el futuro. Lo afirma Mark Zuckerberg, el futuro se llama metaverso y hasta 2030 no habrá una sensación realista de estar sumergidos en un mundo idéntico al real. Existen metaversos para empresas. La firma de tecnología NVIDIA ofrece la posibilidad de simular cualquier entorno en un metaverso llamado Omniverse. BMW ha diseñado ahí las fábricas en las que producirá su coche eléctrico. Y Microsoft está creando una oficina virtual para trabajar de forma remota con más realismo que en las videoconferencias actuales.

5. De la era digital a la cuántica. Un ordenador cuántico a través de probabilidades estadísticas, permite procesar volúmenes incalculables de información a una velocidad exponencial. Un ordenador de este tipo son máquinas muy complejas para usos especializados en ámbitos como el científico, el tecnológico y el corporativo. Es por ello que los gigantes tecnológicos ya están invirtiendo grandes sumas de dinero para la investigación y desarrollo de esta tecnología.

6. Audiencias fluidas. Es aquel grupo de personas que comparten la misma mentalidad, intereses y formas de vida sin tener que encajar en un socio demográfico ni psicográfico tradicional y que mutan de comunidad conforme cambian de comportamiento o intereses día a día. Se define por el comportamiento y la comunidad a la que pertenece es parte del futuro de cómo se entiende la comunicación.

7. Las arquitecturas ‘multi cloud’. Demuestran mayor innovación y automatización, más seguridad, confiabilidad, flexibilidad y rentabilidad.

8. Marketing inclusivo. Piensa en todas las personas y no sólo en la mayoría. En el todo es donde está incluida la diversidad.

9. Tecnología en (y para) el talento. Igual o más importante que renovar las formas en que se atrae el talento tecnológico es retener y fidelizar a los que ya existen dentro de la organización, implementando una cultura de coaching y fomentando el desarrollo continuo.



10. Liderazgo digital y social. Los líderes transformadores son los que están presentes en las conversaciones que importan a las empresas.