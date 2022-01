MSC y Lufthansa pujan por hacerse con una participación mayoritaria en ITA

La empresa ítalosuiza de cruceros MSC y la aerolínea alemana Lufthansa presentaron hoy una manifestación de interés para hacerse con una participación mayoritaria en el capital de la aerolínea italiana ITA, nacida en octubre pasado a partir de Alitalia, que se encuentra

en proceso de liquidación.



"Ita Airways recibió hoy una manifestación de interés del grupo MSC y Lufthansa para adquirir la mayoría de ITA Airways", afirmó la aerolínea en una nota, en la que explicó que se abre un proceso para comprobar si se dan las condiciones para aceptar una oferta vinculante de compra.



"Tanto el grupo MSC como Lufthansa han expresado el deseo de que el Gobierno italiano mantenga una participación minoritaria dentro de la empresa" y han pedido "90 días de exclusividad para trabajar en esta manifestación de interés", que será estudiada por la Junta directiva en "una próxima reunión", concluyó la compañía, que no dio más detalles.



MSC indicó, por su parte, que "se ha fijado el objetivo de crear una asociación con el Gobierno italiano y la empresa Lufthansa como socio industrial del proyecto" y que los 90 días permitirán comprobar si se dan las condiciones para que la operación pueda formalizarse.



El grupo de cruceros no ha concretado la propuesta ni el porcentaje de la participación con la que se quiere hacer, y se ha limitado a subrayar que la operación generaría "sinergias positivas" para MSC, Lufthansa e ITA, en el ámbito de carga como el de pasajeros.



ITA nació en octubre como aerolínea independiente de Alitalia y con un tamaño mucho más reducido: cuenta actualmente con 52 aviones y algo menos de 3.000 empleados, de los 11.000 que tenía la plantilla de la antigua aerolínea de bandera italiana.



El presidente de la aerolínea, Alfredo Altavilla, explicó a principios de enero que en dos meses y medio de operatividad ITA ingresó 86 millones de euros, la mitad de lo previsto, debido a la pandemia y la pérdida de continuidad territorial en Cerdeña, que ganó la española Volotea. Entonces, también dijo que ITA quería cerrar para junio una colaboración con un socio industrial.



Lufthansa ya se interesó por adquirir algunos activos de Alitalia cuando sus administradores concursales buscaban comprador, pero finalmente desistió, pues entonces la intención de los gestores de Alitalia era venderla en su totalidad y no por partes.