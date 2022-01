Palladium y El Corte Inglés invertirán 130 millones en hoteles de la marca Only You

Palladium Hotel Group afronta con optimismo este año, tras lograr unas ventas de 445 millones de euros en 2021, un 121% más que en el ejercicio anterior, pero todavía muy lejos de los 752 millones logrados en 2019.

Pese a esa distancia, el consejero delegado de la compañía, Jesús Sobrino, confió en que se podrá alcanzar esa cifra al cierre de 2022. “Habrá un impacto positivo de los hoteles reconvertidos en el 2021 y también por algunos acontecimientos que impactaron negativamente en la demanda de 2019, como la quiebra del turoperador Thomas Cook o la crisis reputacional de los hoteles españolas en Punta Cana”, recalcó

Sobrino destacó que la estrategia de la compañía para este año pasa por reconvertir hoteles de tres estrellas a otros de cuatro y de gran lujo. Y una parte sustancial de esas reformas van a tener la marca urbana Only You. El presidente de Palladium Hotel Group, Abel Matutes, resaltó que la joint venture entre la gestora hotelera y El Corte Inglés invertirá los 130 millones que obtuvieron con la venta de cinco hoteles de la marca Ayre en potenciar la marca Only You.

Una apertura en 2022

Los planes que maneja la compañía pasan por cerrar proyectos en Barcelona, Ibiza y Lisboa, con lo que no solo se limita al ámbito urbano, sino que considera que tiene capacidad de crecimiento en destinos de sol y playa.

Sobrino sí presentó los proyectos firmados o a punto de firmarse para este año. El hito más relevante es la apertura en mayo de un hotel de lujo en Ibiza con la marca TRS, en régimen de todo incluido y solo para adultos, imitando la fórmula exitosa que han tenido en el Caribe. El consejero delegado también avanzó que está muy avanzado algún proyecto con Hard Rock Hotel, con los que ya opera dos hoteles en Ibiza y Tenerife.

En cualquier caso, la firma quiere crecer de una forma ordenada y no está dispuesta a sacrificar la rentabilidad por el hecho de contar con más activos en su cartera. El grupo, opera en la actualidad 43 hoteles (de los que 37 son propiedad de la familia Matutes) con 13.200 habitaciones en seis países (España, Italia, Jamaica, República Dominicana, México y Brasil). Matutes destacó que Palladium tiene objetivos de expansión por todo el mundo, aunque matizó que solo crecerá “siempre que el retorno de la inversión sea superior al del resto del sector

El 5% de Globalia

El presidente de Palladium tampoco esquivó las preguntas sobre la participación de la familia Matutes, con un 5% en el capital de Globalia, que compró en 2013 a Javier Hidalgo, hijo del fundador y que dejó de ser consejero delegado en abril de 2021. “La familia no tiene pensado hacer nada con esa participación en la compañía, que está empezando a ver la luz al final del túnel”, aseguró en declaraciones a Efe. “La situación de la compañía viene provocada de forma externa, por la pandemia”, recalcó Matutes, que defendió la estrategia previa llevada por el grupo fundado por Juan José Hidalgo. “Había hecho una serie de movimientos muy inteligentes, como la operación para integrar Air Europa en Iberia”, aseguró.

Esa integración fracasó en un primer intento y ahora se encuentra en una segunda fasse de negociaciones, de las que Globalia podría salir con un 20% del capital de la sociedad que integre Air Europa en IAG. Palladium salió del Consejo de Administración de Globalia en diciembre de 2021. Pese a ello, Matutes destacó la mejoría de la compañía, “porque está subiendo la entrada de reservas”.