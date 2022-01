Depósitos: dónde encontrar rentabilidades del 1% para suavizar el impacto de la inflación

Ni los bajos tipos de interés ni la galopante inflación impiden que los españoles sigan confiando en los depósitos bancarios. Este producto de ahorro conservador sigue acumulando dinero y mantiene su saldo por encima del billón de euros, según los últimos datos del Inverco. Suponen el 41,2% de cuota sobre el total de ahorro financiero de las familias. Y, de acuerdo con el Banco de España, en noviembre los depósitos se acercaban a los 944.000 millones de euros, unos 40.000 millones más que un año antes.

En España, la rentabilidad media sigue rozando el cero (el 0,06%) y no se prevén cambios sustanciales, teniendo en cuenta que el Banco Central Europeo (BCE) no planea elevar las tasas rectoras en el corto plazo. Sin embargo, es posible encontrar mejores ofertas en los bancos extranjeros. Concretamente, a través de la plataforma Raisin se pueden contratar nueve depósitos de bancos europeos con una remuneración del 1% o superior a diferentes plazos, la mayoría largos. Aunque estos intereses no consiguen batir la inflación actual (del 6,7% en España), sí permiten suavizar su impacto en los ahorros.

El italiano Banca Sistema es el que ofrece la mayor remuneración, del 1,14% TAE, pero también al plazo más largo: diez años. El producto exige importes a partir de 5.000 euros y hasta 100.000 euros.

El también italiano Banca Progretto comercializa un interés del 1,10% TAE a tres años y otro del 1,01% TAE a dos años. En este caso la cantidad mínima requerida es de 10.000 euros y hasta 100.000 euros.

El portugués Haitong dispone de un deposito a tres años al 1,05% TAE y otro a dos años al 1,01% TAE. En ambos casos es necesario un mínimo de 10.000 euros. Dado que tiene sucursal en España, la entidad aplica la retención fiscal estándar española del 19%.

Por su parte, el belga CKV cuenta con cuatro depósitos con rentabilidades del 1% a distintos plazos: 10 años, 8 años, 7 años y 5 años, desde un mínimo de 5.000 euros. Bélgica tiene una retención fiscal estándar de un 30%, pero debido a los acuerdos de doble imposición entre Bélgica y España, con la documentación facilitada durante el proceso de apertura esta retención se reduce hasta el 0%.

Todos estos depósitos están protegidos por un Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) europeo equiparable al español, que garantiza hasta 100.000 euros por cliente y entidad, y se pueden contratar 100% online. Además, Raisin bonifica con 100 euros a los nuevos clienntes por la apertura del primer depósito a través de la fintech.

"Los depósitos más rentables con un plazo de dos y tres años están en manos de bancos extranjeros. Es uno de los plazos más habituales para contratar un plazo fijo, ya que permite obtener rentabilidad alta pero sin que sea un tiempo excesivamente largo", señalan en HelpMyCash.com, donde advierten que la inflación hace más pobres a los ahorradores en depósitos, dado con no son capaces de asumir el impacto que tiene el alza del IPC. "Muchos consumidores ahorraron durante el confinamiento. Sin embargo, el incremento de la inflación y el hecho de dejar los ahorros en productos sin rentabilidad está dañando el patrimonio de algunos hogares", dicen los expertos del comparador financiero.

El incremento de los precios es uno de los principales enemigos de los ahorradores. El problema de la inflación es que mientras los precios se incrementan, los ahorradores pierden poder adquisitivo si su dinero no crece al mismo ritmo; tienen menos capacidad para adquirir bienes y, además, su dinero se devalúa. Una alternativa es la inversión, aunque conlleva riesgo.