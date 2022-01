Cómo silenciar en Twitter para iPhone palabras o frases para que no te molesten

Twitter es un extraordinario medio de comunicación que ha revolucionado la forma en la que nos relacionemos con los demás y, también, ha acercado a lo que antes se conocía como celebridades al barro del día a día: de estar en un pedestal donde nadie les podía toser, han pasado a codearse con aquellos que les alaban pero, también, les critican por lo que hacen.

Ese potencial ha provocado que nuestro timeline se haya convertido en un totum revolutum de opiniones, noticias y conversaciones que podrían llegar a colapsarnos, por lo que siempre es recomendable filtrar para solo acceder a aquello que realmente nos importa, dejando a un lado cuestiones que solo nos distraen y, por momentos, nos calientan, lo que puede provocar esos instantes de ira que nos pueden llevar a querer que arda Roma.

Vamos a centrar la conversación

Seguramente no lo sabrás, pero puedes crear filtros en Twitter para que no te muestre mensajes que traten un determinado tema y, de esa manera, no acceder a los hilos de discusión que se generan, o a las acaloradas charlas que se mantienen en la red social. Y para ello te vamos a contar cómo hacerlo en tu iPhone ya que la forma de conseguirlo es sensiblemente distinta respecto de los smartphones con Android.

Silencia palabras o frases en Twitter.

Para bloquear palabras o frases simplemente debéis ir a la aplicación de Twitter en vuestro iPhone y navegar tranquilamente por ese mar de actualidad que inunda vuestro timeline. Cuando veáis algo que os chirría, o que preferís ocultar para no tener nuevas actualizaciones, simplemente abrís ese mensaje y seleccionáis las palabras que queréis añadir al filtro, tal y como podéis ver en las capturas que tenéis justo encima.

Una vez que las habéis seleccionado, os aparecerá el menú de copiar, pegar, etc. Pero como la función que necesitamos no aparece, pulsamos en la flecha que señala a la derecha. Ahora, buscamos la opción de "Silenciar", por lo que estaremos diciéndole a Twitter que ese término no queremos volver a leerlo. Si nada falla, a partir de ese instante ya no veréis en vuestro feed de noticias nada sobre (en este caso) ese videojuego de Xbox 360 que tiene a sus espaldas una legión de detractores.

Aunque nosotros hemos sido muy específicos al elegir solo el nombre de un videojuego, también es posible bloquear frases enteras que se hayan vuelto recurrentes en los discursos de algunos colectivos de los que no queremos recibir noticias, por lo que al silenciarnos, conseguiremos dejar de leerlos.