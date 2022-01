Calviño critica que Madrid pida más fondos europeos cuando su “unica política es bajar impuestos”

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, consideró este miércoles "sorprendente" y rechazó "de plano" la posición del Gobierno de la Comunidad de Madrid de recurrir el reparto de unos fondos europeos al considerar que es la tercera región que más cuantía ha recibido y criticó que "se reclame más fondos del Estado por parte de una comunidad autónoma que tiene solamente una política económica que es reducir impuestos".

En una entrevista en Onda Cero recogida por Servimedia, Calviño defendió el reparto "acordado" con todas las comunidades autónomas y puso de relieve que ya se les han transferido 11.000 millones de euros de fondos europeos siendo las que más han recibido, por este orden, Andalucía, Cataluña y la Comunidad de Madrid, que "ha recibido más de 1.200 millones".

"Este tipo de reclamaciones no son en absoluto pertinentes teniendo en cuenta el cuidado que estamos teniendo en la gestión de estos fondos". "Me sorprende que se reclame más fondos del Estado por parte de una comunidad autónoma que justamente tiene solamente una política económica que es reducir impuestos, no deja de ser bastante irónico y contradictorio", sostuvo.

Consideró que la queja por parte de la Comunidad de Madrid respecto al reparto en comparación con los fondos que perciben otras regiones "se refiere a un proyecto piloto que ha desarrollado el Ministerio de Trabajo, muy específico y con una dimensión muy pequeña".

En cualquier caso, señaló que "no se corresponde con el clima" que se da en las conferencias sectoriales de "una cooperación excelente con las comunidades autónomas".

La vicepresidenta primera aseguró que la ejecución está yendo "a muy buen ritmo", que se va a invertir "el 100% de los fondos europeos, no vamos a desperdiciar ni un solo euro" y los remanentes que quedaron de 2021 "se pasan a 2022" para ejecutarlos.

Por otra parte, al ser preguntada sobre si el Gobierno tratará de conseguir la abstención del PP para que salga adelante la reforma laboral en el trámite parlamentario, Calviño se limitó a decir que "esta reforma tendría que ser apoyada por todos los grupos políticos" por tratarse de un acuerdo tripartito con los agentes sociales y por ser "una buena reforma". "Encuentro muy difícil que alguien vote en contra" y, "en este momento, lo que nuestro país necesita es claridad, seguridad jurídica", aseveró la vicepresidenta.

Respecto al repunte de la inflación, señaló que "lo que más me preocupa" es que no se reduzcan los precios de la energía porque "afectan a la competitividad de las empresas" y confió en que "en estas próximas semanas y en el curso de este año" surja una política "más decidida a nivel europeo para controlar los precios de la energía".