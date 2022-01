“En España Revolut está en buena posición, pero hay margen para crecer”

El responsable de Revolut en España, Ignasi Giralt, y el CEO de Revolut Bank a nivel global, Joe Heneghan, explican en una entrevista con CincoDías que España es un país clave para el grupo. Es uno de los mercados con mayor penetración móvil de Europa, casi el 95%, “y las apps y productos digitales bancarios han experimentado un gran crecimiento en uso en los últimos meses”. El neobanco acaba de inaugurar licencia bancaria en España.

Según informes recientes, Revolut es la marca internacional número 1 con mayor crecimiento en demanda (+25%) en 2021 en España (fuente: Brandbeta Spain 2021 report) y el neobanco con más cuota de mercado en el país, cerca del 10% (fuente: Report on the evolution of neobanks in Spain, October 2021). “Estamos en una buena posición, pero hay margen de crecimiento”, declara Joe Heneghan.

¿La captación de cuentas nóminas en España está funcionando?

Ignasi Giralt. En Revolut no contamos con una cuenta nómina como tal, con condiciones especiales, pero por supuesto queremos ser la cuenta principal de nuestros clientes que utilicen todas las funcionalidades de la app, cuenta y tarjetas en su día a día, y eso incluye sus salarios. Las cuentas de Revolut pueden recibir nóminas de nuestros clientes españoles, pero tienen un IBAN lituano y existe todavía mucha discriminación en este sentido por parte de comercios o empleadores que requieren IBAN españoles.

¿España qué aporta y qué peso tiene dentro de Revolut?

“El diseño de nuestros productos es insuperable, sin comisiones ocultas”

I. G. España es uno de los principales mercados estratégicos para Revolut en Europa, y prueba de ello es nuestro reciente anuncio de que Madrid ha entrado a formar parte del ranking de las 10 principales ciudades para Revolut por número de clientes en el mundo. Madrid aglutina el 18% (más de 164.000) de los clientes de la firma en España, y es la séptima ciudad para Revolut. La lista la encabeza Londres, al que le siguen grandes urbes y otras capitales europeas: Bucarest, Dublín, París, Varsovia y Budapest. Tras la capital española, Vil­nius, Sofía y Lisboa. Barcelona es también importante, que, con menos clientes que Madrid (95.000), cuenta con una adopción mayor, cercana al 6%.

¿El español es uno de los inversores más interesados en las criptomonedas?

I. G. Es cierto que España es uno de los mercados donde más estamos creciendo en Europa y las transacciones con criptomonedas no son una excepción. Según datos de uso de la app durante 2021, los españoles realizaron 7 veces más operaciones con criptomonedas que durante el año anterior. El año pasado fue de grandes novedades en cripto, ya que pasamos de contar con 10 tokens disponibles en nuestra app a 53 tras varios lanzamientos durante el año de monedas tan conocidas como DOGE o ADA.

¿Cuáles son los objetivos de Revolut en España?

“España es uno de los países en los que más crecemos en transacciones con criptodivisas”

Joe Heneghan. Nuestros planes para el mercado español seguirán siendo los mismos, estamos haciendo crecer nuestro equipo -más de 100 profesionales hoy en día en España, un crecimiento increíble comparado con hace un año- y continuaremos lanzando nuevas herramientas y servicios que completan nuestra oferta para los clientes españoles para convertirnos en la app que usan para gestionar sus finanzas diarias. Hoy, tenemos más de 800.000 clientes en España, hemos incrementado nuestra base de clientes de forma continuada durante los últimos cuatro años desde nuestro lanzamiento en 2017, y estamos deseando llegar al millón de clientes con nuestros nuevos productos y servicios.

Esperamos lanzar servicios bancarios adicionales en España en el futuro, pero no podemos dar un calendario concreto o más detalles ahora mismo. Ya ofrecemos vaults de ahorro con intereses en Polonia y productos de crédito como créditos al consumo y tarjetas de crédito en Lituania y Polonia y seguiremos desplegando servicios en otros países europeos.

¿Tiene aceptación la oferta del banco en la reserva de alojamientos?

I. G. Desde el lanzamiento de Estancias en España, en septiembre de 2021, los principales destinos en los que los españoles han reservado alojamientos son, además de España, EE UU, México, Francia y Portugal, el 80% de ellas en la categoría de hoteles. Además, durante las vacaciones de Navidad, se reservaron viajes para disfrutar en 2022 en países como EE UU, Brasil, Francia, Italia o México. Por otro lado, según datos del informe de uso de 2021, sabemos que nuestros clientes españoles volvieron a viajar el año pasado, tras unos meses de pandemia con muchas restricciones para visitar algunos países.