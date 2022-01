Cómo activar las funciones experimentales de Android en tu móvil Samsung

Muchas compañías tecnológicas aprovechan el entusiasmo de los usuarios para lanzar funcionalidades antes de su fecha prevista con el objeto de que sean probadas para ver qué tal se comportan. Por un lado las empresas se benefician de un test en el mundo real con personas que usarán sus apps de una manera natural, sin interferencias, y por otro experimentamos esas nuevas ideas que buscan mejorar la forma de disfrutar de las aplicaciones y dispositivos.

Google, por ejemplo, tiene con YouTube un programa parecido al de Samsung con sus móviles, donde podemos probar por tiempo limitado algunas funciones que no están disponibles para todo el mundo gracias a ese laboratorio del que parten infinidad de ideas que muchas veces, por desgracia, terminan quedándose por el camino.

¿Cómo activar esas funciones?

Samsung, como dueña que es de su instalación de Android, ha empezado a incluir una zona de laboratorio donde están alojadas algunas funciones que no se han distribuido de manera oficial. Se trata de herramientas que mejoran la forma de usar el dispositivo y a la que en muchos casos les queda el ser testadas por una buena cantidad de usuarios antes de lanzarla a una release estable del OS.

Activa las funciones experimentales en tu móvil Samsung.

Para activar estas funciones lo que tenéis que hacer es coger vuestro dispositivo Samsung, a continuación entráis en los "Ajustes" del terminal y buscáis la sección de "Funciones avanzadas" y una vez dentro, escogemos "Labs". Al tocar allí accederéis a una pantalla en la que nos avisan de que es posible que algunas de ellas no respondan de la manera que esperamos, por lo que podría no corresponderse con las expectativas que nos hemos imaginado previamente.

Cada una de esas funciones necesitan una activación independiente, es decir, que no podemos hacerlo con todas de golpe. Así, nos encontraremos con "Multiwindow para todas las apps", o "Giro automático de aplicaciones", "Vista dividida de aplicaciones", "Personalizar las relaciones de aspecto" de las apps, etc. En algunos casos, también tendremos que elegir en qué aplicaciones queremos activarlas, por si no funciona correctamente en todas y sí en algunas que son compatibles.

Como siempre ocurre en estos casos, os recomendamos que estas funciones están en pruebas y que su uso debe realizarse conociendo el riesgo de que no lo hagan tal cual esperamos, aunque siempre son una buena muestra de en lo que andan trabajando (en este caso) los coreanos con estas funciones experimentales.