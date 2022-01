DAZN no te dejará compartir tu cuenta con otro amigo para ver el fútbol, ¿cuándo?

DAZN es una plataforma en streaming que se ha especializado en la emisión de eventos deportivos de todo tipo. Con presencia en infinidad de países y con los derechos adquiridos de las principales competiciones de fútbol, baloncesto, Moto GP, Fórmula 1, etc., continúa con su expansión en España y para ello no ha dudado en pujar y conseguir uno de los paquetes de LaLiga para las próximas cinco temporadas.

Con eso en mente, desde la plataforma ya anunciaron el pasado mes de diciembre que van a tomar medidas para evitar que esa posibilidad que nos ofrecen ahora mismo de ver dos partidos distintos a la vez, en otros tantos dispositivos, se mantenga, de tal forma que solo podremos ver uno. Esto, como podéis imaginar, elimina de un plumazo la actual posibilidad de compartir cuenta con otro amigo o familiar y, así, ahorrarnos el precio de una suscripción extra.

¿Cuándo entrará en vigor esta medida?

De momento DAZN mantendrá su promesa de tener activada la aplicación en cinco dispositivos a la vez con un máximo de dos reproduciendo simultáneamente, pero con la llegada del fútbol de LaLiga en el mes de agosto eso se terminará. Entonces, solo podremos conectarnos desde un único dispositivo en el caso de que nos encontremos por la calle en movilidad, es decir, lejos de nuestra casa y el paraguas de la red inalámbrica.

DAZN, la plataforma del deporte en directo. DAZN

Si nos encontramos en casa y queremos tener en la televisión un partido de fútbol y en un tablet la carrera de Fórmula 1, entonces no tendremos problemas para esa visualización simultánea ya que para DAZN el problema no es tanto el número de dispositivos como de IP: si es la misma en ambos casos se habilita esa especie de multipantalla, pero si no, se bloquea y nos limita el uso a un solo dispositivo.

A esta medida hay que añadirle que, con absoluta seguridad, el precio mensual de suscripción va a aumentar para dar cabida a ese lote de partidos de LaLiga adquiridos por la plataforma, de tal manera que aquellos que quieran disfrutar de todo el paquete tendrán que pagar mucho más que los 9,99 euros actuales. Como ejemplo, en Italia esa cantidad se multiplicó por tres cuando DAZN se hizo con los derechos de emisión de la Serie A, por lo que tendremos que esperar a ver cómo quedan esas tarifas en nuestro país. Máxime si tenemos en cuenta que también Movistar+ cuenta con una parte de ese lote de partidos de las próximas cinco temporadas.