La remuneración al accionista será récord este año en la banca europea

BBVA y Bankinter, entre los favoritos de Bank of America

Bank of America calcula que los bancos europeos distribuirán alrededor de 134.000 millones entre dividendos y recompras de acciones hasta finales de 2023. La entidad prevé que el BCE ponga el foco en el control de la inflación y en los tipos y que el control regulatorio pase a un segundo plano, al tiempo que el crédito crecerá, lo que será un impulso para los beneficios. En este contexto, las preferencias de Bank of America están en bancos comerciales, como Intesa San Paolo, Unicredit, BNP Paribas, Credit Agricole, ING, NatWest, HSBC, DNB, AIB y Bank of Ireland, Raiffeisen y los españoles BBVA y Bankinter.