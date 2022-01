Cómo cambiar los emojis de reacción en Facebook para que estén a tu gusto

Los años en los que tan solo podías reaccionar a una foto en Facebook (ahora con el nombre de Meta) quedaron muy lejos. Primero llegaron las nuevas reacciones, me gusta, me encanta, me divierte, me asombra, me entristece y me enfada, y más tarde se añadió me importa. Pero es que estos mismos también se pueden utilizar en Facebook Messenger para reaccionar a

mensajes. Puede que ya te hayas cansado de estos o que no te parezcan las mejores, pues lo cierto es que esto es algo que puedes cambiar con un fácil truco.

Al estar hablando con alguien a través de Facebook Messenger, si quieres, tienes la opción de reaccionar a sus mensajes. Para ello, debes dejar pulsado el mensaje al que quieras reaccionar, y entonces se abrirá una pequeña selección con emojis que representan diferentes estados de ánimo. A pesar de que la variedad es bastante útil, puede que no sea suficiente para ti o no se ajuste a lo que quieres expresar.

Lo bueno es que tienes la opción de cambiar estos emojis con reacciones en tu chat de Facebook Messenger, y sin tener que recurrir a una aplicación de terceros o extensiones de Google Chrome, pues se trata de una función nativa de la propia red social.

Pasos a seguir para cambiar las reacciones en los chats de Facebook Messenger

El truco que te vamos a mostrar es válido tanto para los usuarios de Android como los de iOS.

Primero, e ntra en un chat de Facebook Messenger con tu teléfono.

Ahora, presiona durante unos breves segundos el mensaje al que quieras reaccionar.

al que quieras reaccionar. Pulsa en el icono + que tienes a la derecha de las reacciones.

que tienes a la derecha de las reacciones. Ahora verás que se abren todos los emojis que hay disponibles en Facebook Messenger.

Arriba a la derecha verás que tienes la opción Personalizar, así que pulsa en ella.

así que pulsa en ella. A continuación selecciona los emojis que quieres reemplaza r y uno por un ve eligiéndolos.

r y uno por un ve eligiéndolos. Cuando estés contento con tus elecciones, pulsa sobre el stick que tienes arriba a la derecha, y volverás a la conversación, donde verás que tus reacciones ya se han actualizado.

Y no te preocupes si en un futuro quieres cambiar las reacciones que hayas seleccionado, ya que las vas a poder sustituir todas las veces que quieras siguiendo estos sencillos pasos. Así que, viendo lo fácil que es cambiar los emoticonos de las reacciones en Facebook, te invitamos a probar este sencillo truco para sorprender a tus amigos y seres queridos durante vuestras conversaciones.