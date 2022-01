LG presenta sus nuevas Smart TV OLED para 2022 con un modelo de ¡97 pulgadas!

LG acaba de dar a conocer oficialmente la que es su nueva gama de televisiones OLED para este nuevo año 2022. Estas llegan con versiones que van desde las 42 a las 97 pulgadas, junto con un panel OLED EX que marcará una clara diferencia frente a sus más fuertes competidores.

En esta nueva gama OLED 2022 de LG podremos ver modelos A2, B2, C2, G2 y Z2, los cuales serán los sustitutos de la familia A1, B1, C1, G1 y Z1 del pasado 2021. En cuanto a la línea Z, veremos que siguen apostando por la resolución 8K, y el resto de televisiones continuará con la 4K.

Así son las nuevas Smart TV LG OLED de 2022

Damos comienzo con el modelo más potente de la nueva familia de televisiones de la firma surcoreana, el modelo LG G2. Este llegará con el nuevo panel OLED Evo con tecnología “Brightness Booster”, la cual es capaz de lograr un mayor brillo, ya que cuenta con un sistema de disipación más eficiente.

Al igual que con su antecesor, el modelo LG G2 tiene un diseño Gallery, por lo que podrás colgarla de la pared fácilmente. Aunque también tendrás la opción de comprar sus patas si es que prefieres tenerla apoyada sobre un mueble. Además, tanto la LG C2 como la LG G2 tendrán su bisel de pantalla más fino, siendo ahora de 6 mm en lugar de 10,2 mm. Teniendo esto en cuenta, podemos suponer que los dos tendrán un panel OLED EX, aunque por el momento no han ofrecido información sobre esto.

Aunque aún está por confirmar con el modelo A2, la nueva familia de televisiones LG será ideal para el sector gamer, pues tendrá un menú Game Optimizer. Además, todos los modelos ofrecen una frecuencia de 1 ms para que la experiencia de juego sea más completa que nunca.

ampliar foto Todos los modelos LG OLED de 2022 LG

En cuanto a las televisiones LG A2 y B2, continuarán con el SoC Alpha 7 Gen 5. A excepción del LG A2, los demás modelos LG OLED de 2022, tendrán HDMI 2.1 completo, por lo que no les faltará soporte para VRR, reproducción 4K a 120, Dolby Atmos, Dolby Vision, Modo Filmmaker y Game Dashboard.

La nueva generación de televisiones inteligentes LG OLED que han sido presentadas durante este CES 2022 llega con nuevas diagonales de pantalla. Un ejemplo lo tenemos en la LG G2, la cual llega con 83 pulgadas y 97 pulgadas, con la que complementa su gama de Smart TVs de 55, 65 y 77 pulgadas. Pasando ahora al modelo LG C2, veremos un modelo de 52 pulgadas, junto con 48, 55, 65, 77 y 83 pulgadas.Por el momento, LG no ha proporcionado los datos sobre las diagonales de las demás televisiones,

Un dato que sí se ha dado a conocer es la renovación de su sistema operativo. Se trata de la nueva versión webOS 22, la cual llega con perfiles de usuario que se podrán configurar si convives con más personas en una misma casa, además de que cada uno de los perfiles recibirá sus propias recomendaciones dependiendo de cuáles sean sus gustos.

Algo importante que no podemos no mencionar es que los modelos C2 y G2 tendrán Room To Room Share, una función con la que poder ver contenido por satélite o cable en otra televisión mediante el uso de WiFi sin necesidad de recurrir a un decodificador adicional. Además, la LG G2 también tiene Always Ready, que es un sistema similar al Ambient Mode de Samsung, y con el que podrás convertir tu televisión en un cuadro o que se mimetice con la pared.

Toda la nueva familia de televisiones de LG 2022 llegará con una nueva aplicación, la cual recibe el nombre de LG Fitness. Esta te permitirá tener acceso a ejercicios con los que podrás perder peso desde casa, reforzar tu musculatura o incluso meditar.

Respecto a la fecha de lanzamiento de estos nuevos televisores, LG ha indicado que llegarán a lo largo del segundo trimestre de este año. ¿Su precio? De momento, es un completo misterio.