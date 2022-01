Google Fotos introduce un ‘límite diario’ para subir contenidos a la nube con datos móviles

No es una función nueva y su existencia data de hace, al menos, dos años. Y es que Google Fotos siempre ha tenido entre sus menús la opción de controlar lo que subimos a la nube y el tipo de conexión que podemos usar. Es posible hacerlo con wifi o a través de los datos del teléfono, aunque en este último caso tendremos que estar vigilantes no sea que las cuatro fotos y vídeos 4K que queremos salvar acaben por comerse nuestra tarifa plana.

Es por eso que, al menos en países emergentes como la India, Google decidió incluir un tope diario para esas subidas con datos móviles, lo que evita que el usuario consuma más de lo deseado. Ahora, ese control llega a la aplicación tanto de iOS como de Android en nuestro país, donde ya podemos marcar la cantidad tope de megas que queremos gastar en esas subidas a la nube de los de Mountain View.

Varios tramos disponibles

Esa función no creáis que nos daba manga ancha para salvar rápidamente muchas cosas. Al margen de la posibilidad de no gastar ni un byte en subir contenido a la nube con datos móviles, Google Fotos ahora nos ofrece cuatro alternativas distintas: permitirnos cargar diariamente un máximo de 5 megas de fotos o vídeos (no da para mucho), 10, 30 o ya irnos al máximo que es decirle que gaste sin mirar lo que consume.

Nuevo límite de carga con datos móviles. 9to5Google

Este último caso, el de la opción ilimitada, está pensada para aquellos usuarios que tienen tarifas infinitas con sus operadores, y que les dejan consumir decenas de gigas sin ningún tipo de limitación. Es solo en este caso cuando merecerá la pena tener abierto el grifo y permitir la sincronización automática a medida que vamos añadiendo fotos y vídeos (4K incluso) a la galería de nuestro smartphone.

Para ver estos nuevos límites de carga en la nube, tendremos que ir en Android al apartado del uso de datos móviles y, en el de iOS, al de backup y copia de seguridad. De esta forma, podremos controlar exactamente lo que le permitimos gastar a la aplicación y no llevarnos sustos en caso de que queramos tener copias de seguridad en tiempo real, sobre todo cuando salimos de viaje en vacaciones y necesitamos ir liberando espacio a medida que capturamos nuevos recuerdos. Y es que tenemos, incluso, funciones para activar esa copia de seguridad cuando usamos el móvil en otro países que, como en el caso de muchos de Europa, nuestra tarifa se mantiene intacta y sin costes adicionales.