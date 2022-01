Si tienes Microsoft Teams en tu móvil Android, corre a actualizarla ahora mismo

De vez en cuando se producen pequeños incidentes entre aplicaciones y el sistema operativo de tal forma que, sin haberlo buscado, se genera un error más grave que necesita ser corregido con urgencia. Y eso es justo lo que ha venido pasando con Microsoft Teams, la herramienta de trabajo en equipo asociada a la suite ofimática de los de Redmond, que en los meses previos al comienzo de diciembre se ha convertido en una amenaza y un gran quebradero de cabeza.

Y es que no se sabe por qué (o al menos, lo conocerán los desarrolladores de Microsoft), Teams es capaz de bloquear las llamadas a números de emergencia que necesitemos hacer bajo ciertas situaciones de excepción. Es decir, que todos esos recursos que pone Android en nuestra mano para activar modos SOS en caso de peligro, quedan neutralizados por la acción de esta aplicación de Microsoft. Todo un misterio.

Google lanza la voz de alarma

El problema es grave y tanto es así que ha sido la propia Google la que ha lanzado la alerta (prácticamente) mundial para que todos aquellos usuarios que tengan Teams instalado en su dispositivo Android, corran a la Play Store a actualizarla. Y además lo hagan con la mayor celeridad posible si quieren que sus smartphones puedan realizar llamadas a números de emergencia como 911, 112, etc.

Google recommends urgently updating Microsoft Teams on Android devices. pic.twitter.com/oVqtuaXjHp — Edd Myerscough (@E_Myerscough) December 30, 2021

El error que provoca Teams es que en el momento de marcar los números de un servicio de emergencias, el teléfono se queda congelado y no es capaz de completar esa llamada, por lo que nuestro dispositivo se convierte en un peligro para nosotros mismos, ya que no nos deja reportar cualquier incidencia que nos esté ocurriendo. De momento, no ha trascendido qué es lo que toca la app de Microsoft para generar un problema así, pero mientras nos enteramos, recuerda ir a la tienda digital de Android para aplicar la última de las actualizaciones disponibles.

Este aviso se circunscribe al entorno Android, por lo que si tienes un iPhone no debes hacer caso porque no afecta a iOS, ya que tu móvil podrá seguir realizando esas llamadas de emergencia sin ningún problema. Aunque nunca está de más contar con las últimas versiones instaladas en el móvil, por aquello de tenerlo todo más optimizado y adaptado a las releases más recientes. Al fin y al cabo, estos procesos de arreglo y corrección de errores son el pan nuestro de cada día (en nuestros dispositivos).