LG presenta sus nuevas pantallas OLED transparentes de cara al CES 2022

LG Display ha ideado más usos para las pantallas transparentes con sus nuevos e innovadores conceptos que se expondrán en el CES 2022: la estantería OLED, el escaparate de gestión de compras, el escaparate de espectáculos y el escaparate inteligente. La empresa no debe confundirse con LG Electronics, ya que LG Display se limita a crear conceptos que otras empresas pueden adoptar e introducir en el mercado.

Su OLED Shelf, visible en la parte superior de este artículo, consiste en dos pantallas OLED transparentes de 55 pulgadas montadas una encima de la otra, con un estante en la parte superior. LG Display dice que es ideal para el salón, donde puede mostrar arte, un programa de televisión o uno en cada una de las dos pantallas simultáneamente. El modo Always on Display asegura que la pantalla puede permanecer encendida todo el tiempo. Si hubiera una obra de arte en la pantalla, esa imagen podría permanecer en su sitio como si fuera un cuadro, todo mientras se funde con la pared que hay detrás.

De hecho, hay espacio para poner un cuadro real detrás de las pantallas, que se vería cuando están apagadas. LG también ha ideado una lámina motorizada de material opaco que se enrolla como la pantalla de un proyector para que sus imágenes sean más vibrantes y menos etéreas. (Las imágenes que se ven en pantallas transparentes a veces parecen fantasmales). El pedestal que se ve en la imagen superior alberga algunos de los componentes electrónicos, y las pantallas aceptan la entrada HDMI estándar.

Mientras que el OLED Shelf está pensado para el hogar, LG Display afirma que su Shopping Managing Showcase está destinado a los grandes almacenes "de lujo". Una pantalla OLED transparente está unida a un elegante soporte de madera, y cuando se coloca delante de los productos físicos, parece que podría crear una experiencia de compra futurista. Añade una superposición a los artículos que tiene detrás, lo que significa que los propietarios de las tiendas podrían añadir gráficos que resalten ciertas partes de sus productos, o incluso utilizar la pantalla para proporcionar efectos visuales divertidos. Hemos visto un vídeo en el que unos gráficos fluidos atraen la atención hacia uno de los frascos de perfume de la pantalla de arriba, dándole un efecto de halo brillante.

LG Display también nos dio un vistazo a su Show Window, otro modelo enfocado a los negocios que consiste en cuatro pantallas OLED transparentes de 55 pulgadas que podrían utilizarse para dar protagonismo a los productos en los escaparates: en lugar de calcomanías para ventanas, las tiendas podrían añadir texto digital, que puede cambiarse fácilmente en cualquier momento. La empresa afirma que ya hay versiones de este sistema en la nueva tienda de moda Musinsa de Seúl, así como en exposiciones de arte en el Smithsonian y en el 180 The Strand de Londres, en las ventanas de algunos vagones de metro de China y Japón, y en un desfile de moda de Bulgari.

La empresa también mostró su Smart Window, otra pantalla OLED transparente que puede servir para realizar videollamadas o presentaciones en la oficina, aunque no proporcionó ninguna imagen de esa pantalla.

Dado que estas pantallas transparentes son sólo conceptos, probablemente no veremos muchas de ellas en el mundo real, pero eso no cambia el hecho de que sigan siendo muy atractivas de ver, y LG Display dice que está dispuesta a ayudar a los clientes a producir algunas de ellas si lo desean. "Si alguno de nuestros clientes lo desea, podemos proporcionarle [el estante OLED]", afirma Jean Lee, portavoz de LG Display, en declaraciones a The Verge, diciendo que está listo para la producción. Todas estas pantallas consisten en los mismos paneles OLED transparentes de 55 pulgadas y 1080p con un 40 por ciento de transparencia, que según Lee se encuentran en el proceso de fabricación de pantallas de octava generación de la compañía.

LG Display lleva un tiempo en el juego de las pantallas transparentes, revelando su primera pantalla flexible y transparente en 2014, y más recientemente, mostró una pantalla de televisión transparente montada a los pies de una cama. Pero no solo se dedica a las pantallas transparentes: la empresa también exhibirá en el CES de este año su silla en forma de media luna con una pantalla OLED incorporada.