iPhone 15 prescindirá de la ranura para tarjetas SIM

Este año ha llegado al mercado el iPhone 13 y todos sus modelos. Aunque lleva poco tiempo entre nosotros, los primeros rumores y noticias sobre los iPhone 14 ya están empezando a difundirse, e incluso sobre el iPhone 15. Tal es así que, respecto a este último modelo, diversas fuentes tecnológicas con acceso a los informes sobre el iPhone 15 mencionan que no traerá ranura física para la tarjeta SIM.

Carga inalámbrica iPhone

El iPhone 15 llegará en 2023

En concreto, se espera que llegue al mercado en 2023, tal y como se ha hecho eco el medio brasileño Blog do iPhone, y en el informe preliminar parece ser que los nuevos modelos incorporarán la tecnología eSIM en vez de la ya tradicional tarjeta física de SIM. En concreto con una doble eSIM para tener dos líneas de teléfono simultáneamente.

Parece que será una característica única para los iPhone 15 Pro, pero no está claro ni se ha especificado si los modelos más básicos del iPhone que no sean Pro dispondrán de eSIM o bien incorporarán la tradicional tarjeta. Parece que Apple está trabajando bastante en implementar este nuevo estándar del futuro, aunque ya es pionera en ello, ya que todos sus relojes Apple Watch disponen de esta tecnología para su uso.

Tampoco quiere puertos de carga

Parece que todo apunta a que Apple quiere eliminar por completo todas las ranuras y puertos de sus iPhone. Y no hablamos únicamente de las ranuras para tarjetas SIM, sino también de los puertos de carga, pues se espera que la carga inalámbrica también sea el nuevo estándar para los teléfonos del gigante de California.

El único problema que puede surgir a partir de esto es que no en todos los países del mundo las eSIMS están disponibles, por lo que queda al menos un año o dos para ver cómo Apple lidia con este problema, o cuál es la solución que pone al respecto, ya que todo parece señalar que el eSIM así como la carga inalámbrica serán los nuevos estándares en la telefonía, y no solo en Apple.

Ni siquiera ha salido al mercado el iPhone 14 y las filtraciones no dicen mucho de él, pero no hay duda de que el proyecto del iPhone 15 está sobre la mesa y puede suponer una revolución en la telefonía. Algo similar a lo que sucedió con los notch, que han ido evolucionando desde que iPhone sacó al mercado el X con esa particular ceja.