Android 13 permitirá configurar de forma manual el idioma de cada aplicación

Poco a poco vamos conociendo nuevos detalles de la próxima versión del sistema operativo de Google para teléfonos móviles. Sí, todavía queda bastante para que Google presente de forma oficial a Android 13, pero ya comenzamos a recibir información sobre esta próxima versión.

Hace unas semanas nos enteramos de que Android 13 mejoraría de forma notable su eliminador de aplicaciones para que no fuerce el cierre de cualquier aplicación en segundo plano. Con Android 12 está dando ciertos problemas, por lo que quieren añadir un botón para activar o desactivar dicha función a tu gusto.

Ahora, gracias a los compañeros de Android Police nos hemos enterado de otra nueva función que llegará con Android 13 y que puede ser mucho más útil de lo que te imaginas. Hablamos de la posibilidad de cambiar el idioma de las aplicaciones de forma independiente.

Usa el idioma que quieras en cada aplicación

Puede parecerte un tema sin importancia, pero para muchos usuarios va a ser una excelente noticia. Y es que, si tienes configurado tu teléfono Android para que funcione en el idioma español, todas las apps se configuran de manera automática para ser utilizadas en el idioma predefinido.

Si por ejemplo usas las redes sociales en inglés ya que resides en el extranjero, igual te interesa que la app en cuestión esté configurada en dicho idioma. También puede darse el caso de que necesites que una app de trabajo esté configurada en un idioma en particular.

Hasta ahora, la única opción pasaba por buscar la opción de cambiar idioma en cada app (si estaba disponible dicha opción). Con la llegada de Android 13 habrá una nueva función llamada Panlingual que te facilitará mucho las cosas. Principalmente, porque te va a permitir configurar un idioma diferente para cada aplicación instalada.

Tal y como han informado desde Android Police, esta nueva función Panlingual está todavía en fase beta y puede haber cambios. Pero por lo que han podido saber, en el apartado “Información de la aplicación” veremos un nuevo ajuste llamado “Idiomas de la aplicación” y que te permitirá elegir el idioma que más te interese.

Evidentemente, en el caso de que no haya otros idiomas disponibles no podrás cambiarlo, pero en aquellas apps que sí que ofrezcan diferentes lenguas, podrás elegir la que mejor te convenga. Aunque no sería tan extraño pensar que la compañía con sede en Mountain View podría llegar a usar su potente traductor Google Translate para traducir de forma automática cualquier app, independientemente de su idioma nativo.