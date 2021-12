LG presenta su primer portátil gaming: diseño exquisito y potencia sin rival

El fabricante coreano comienza a calentar motores ante la inminente llegada del CES 2022. Y si hace unos días sorprendieron con su próximo buque insignia dentro de la división de barras de sonido, ahora le ha tocado el turno al primer portátil gaming de LG. ¿Su nombre? LG UltraGear 17G90Q.

Se trata de un modelo que llega con una diagonal de 17 pulgadas y con un cerebro que combina una CPU Intel Tiger Lake H de 11ª Generación con una tarjeta gráfica Nvidia GeForce RTX 3080 Max-Q. Además, se puede configurar con hasta 32 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento.

La compañía surcoreana suele presentar portátiles enfocados al uso de oficina, y no modelos pensados para disfrutar de la mejor experiencia de juego de la alta gama. A principios de año, presentaron el LG Gram 17, un portátil ideal para el teletrabajo gracias a su ligero peso, pero debido a que no contaba con una GPU más potente, no era la mejor opción para disfrutar de una buena experiencia de juego.

El primer portátil gaming de LG es una bestia

ampliar foto LG UltraGear 17G90Q por detrás ºLG

Si echamos un vistazo al catálogo de portátiles LG, nos encontramos con que disponen de dos modelos con una GPU Nvidia, pero en ambos casos cuentan con la GTX 1650 de menor potencia. Pero el nuevo UltraGear 17G90Q llega con la RTX3080, la GPU más rápida de Nvidia del momento para ordenadores portátiles.

Este nuevo modelo cuenta con una pantalla IPS de 1080p y una tasa de refresco de 300 Hz, un teclado RGB, batería de 93Wh, webcam de 10800 y sensor de huellas dactilares alojado en el botón de encendido. La carcasa del portátil de la compañía surcoreana ha sido fabricada de aluminio, y presume de un atractivo color gris púrpura.

A pesar de que este LG UltraGear 17G90Q es un modelo pensado para el sector gaming, no le faltan los puertos físicos. Para empezar, dispone de dos puertos USB Tipo C, incluyendo un USB 4, también dos puertos USB Tipo A, un puerto HDMI, Ethernet, toma de auriculares y una ranura para tarjetas microSD. La carga de este modelo se realiza mediante una entrada DC dedicada.

Por el momento, no se ha anunciado cuál será el precio del nuevo LG UltraGear 17G90Q, pero la compañía asegura que proporcionará más detalles en el próximo CES del 4 de enero. En primer lugar, estará a la venta a principios del próximo 2022 en Estados Unidos y Corea del Sur.