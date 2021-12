Madrid prevé semanas de "muchos contagios" pero no impondrá nuevos cierres

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha advertido este sábado de que "vienen semanas de mucho contagio" por coronavirus en la región pero que no habrá "cierres ni más prohibiciones".



"Vienen semanas de mucho contagio por la nueva variante de Covid pero esta no es como las anteriores. Por eso consideramos que debemos seguir con las mismas políticas", ha manifestado a través de su cuenta de Twitter.



Además, la jefa del Ejecutivo madrileño ha recomendado "precaución" y "vacunación masiva" para dejar claro que no contempla "cierres ni más prohibiciones".



Este mensaje de Díaz Ayuso llega después de que la Secretaría de Estado de Comunicación haya anunciado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocará esta próxima semana, la Conferencia de Presidentes para abordar la situación de la Covid-19 y reforzar la cogobernanza y

la cooperación institucional.



La Gerencia Asistencial de Atención Primaria ha cursado instrucciones para que se concentre en las Unidades Covid a la mayor parte de los 1.500 profesionales contratados en Atención Primaria como refuerzos frente a la pandemia y que se sumen a la labor que estas UACov realizan en el

rastreo de contactos, seguimiento de la situación clínica, estudios de confirmación por la mayor utilización de test de autodiagnóstico.



Además, con carácter general, asistirán las necesidades asistenciales del paciente que se deriven, como la tramitación de las bajas laborales y el cumplimiento de la cuarentena. Igualmente, los profesionales de Atención Primaria desarrollarán seguimiento telefónico a los casos leves

y presenciales a los que los precisen.

Récord de pruebas diagnósticas

Este refuerzo se produce en un momento en el que el aumento de la demanda de test de antígenos para la detección del Covid-19 ha conllevado escasez de este producto en farmacias de la región y colas en los centros de salud para solicitar la realización de pruebas PCR.



La aparición de la variante ómicron del Covid-19, el triple de contagiosa que el resto, y la proximidad de las fechas navideñas, en las que se incrementan los contactos sociales en interiores, han llevado a los madrileños a recurrir a estas pruebas de autodiagnóstico para poder encontrarse con sus seres queridos con la máxima tranquilidad posible.



Así, el impacto del nuevo pico epidémico sobre la actividad de Atención Primaria se refleja en el incremento de las actuaciones relacionadas con Covid, la más alta de los últimos meses con más de 284.000 consultas este pasado jueves.