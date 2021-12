Los 10 valores para exprimir el rally de las Bolsas en 2022

Los expertos consideran que el castigo sufrido por Philips en los últimos meses es excesivo. Aunque desde los máximos anuales corrige un 37,2% por los problemas surgidos con sus respiradores, en Goldman Sachs, Gesconsult y Trea AM la eligen como una sus opciones preferidas para 2022. Lucas Maruri, gestor de renta variable europea en Gesconsult, señala que la división de los respiradores afectados representa tan solo el 2% de las ventas. “El castigo ha puesto en precio una multa escandalosa”, indica.

Xavier Brun, gestor de renta variable de Trea AM, afirma que pese a que la compañía no ha vivido un buen año (cae un 27%), ha logrado terminar con éxito su restructuración tras vender el negocio de electrodomésticos por 3.700 millones. Con esta operación Philips ha dejado de ser una empresa de productos domésticos para convertirse en pionera en equipos médicos en un momento en el que estos dispositivos han cobrado un protagonismo esencial no solo para curar sino para prevenir las enfermedades. “Opera en un sector que se está digitalizando a gran velocidad y junto a Siemens Healthineers está muy bien posicionada en un negocio con fuertes barreras de entrada”, subraya Brun. El consenso de Bloomberg le da un potencial del 41,9% y la firma carece de consejos de venta.