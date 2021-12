Mucho se ha hablado de los cambios con los que vamos a lidiar y los nuevos hábitos en nuestra vida profesional y personal. Normalmente, tener rutinas nos da seguridad. La pandemia ha puesto de manifiesto que las cadenas de suministros tan globalizadas no son tan perfectas. No hace falta repetir las problemáticas con los chips, la dependencia china como proveedores de nuestras fábricas o el aumento del coste en el transporte marítimo.

Todo ello nos lleva a pensar que nuestras cadenas de suministros y procesos inherentes cambiarán para que sean más resilientes y den respuestas a unos clientes más complejos que demandan más información, a modo de ejemplo, sobre el origen de los productos. En el caso de la alimentación, la seguridad alimentaria es básica y tener una excelente trazabilidad ayudará a averiguar los lotes con precisión.

Una supply chain competitiva, eficaz y dando valor añadido a nuestro cliente pasa por la obtención de datos y de lidiar con ellos. Apostar por la tecnología blockchain y controlar más datos de nuestros procesos en la supply chain siempre será una ventaja. Lidiar con millones de datos cada vez requiere de más tecnología y las empresas ya manejan de manera inteligente estos datos mediante big data.

Como valor diferencial o como estrategia de empresa, debemos ser conscientes que en las cadenas de suministros hay más actores en la obra. Desde proveedores alejados de la producción hasta la inversión en cobots.

Es por ello por lo que blockchain es una posibilidad a estudiar y dar más transparencia mediante la implantación de una blockchain pública, privada o semiprivada, que da acceso a toda la información almacenada en los bloques de la blockchain y que es accesible según el tipo de blockchain. En las blockchains públicas (ejemplo bitcóin o ethereum) todo el mundo con conexión a internet podrá acceder a todo el historial de transacciones almacenadas en los bloques de la blockchain. En las blockchains privadas (ejemplo, Hyperledger Fabric) la información en los bloques será exclusivamente accesible por los constituyentes que la forman (ejemplo, diez compañías de un mismo sector) y por invitación. Finalmente las semiprivadas, en que la manutención será llevada a cabo por ciertos constituyentes (ejemplo, diez compañías), mientras que la información es públicamente accesible.

La clave es ser más eficientes: las lógicas vienen definidas y consensuadas mediante los participantes a través de los smart contract asegurando el estricto cumplimiento de ellos, sin la necesidad de terceras partes que hacen más largo el proceso y más susceptible a fallos humanos. También asegurar la no falsificación: las transacciones son validadas mediante múltiples nodos de la blockchain, equipos computacionales que las partes pueden proporcionar para dicho proceso, siguiendo diferentes sistemas de consenso –ej. Proof Of Work (PoW) para bitcóin/ethereum, Proof of Stake (PoS) para ethereum 2.0...–.

Blockchain es más que la tecnología que hay detrás de las criptomonedas. Es una nueva manera de mejorar procesos, entre ellos la trazabilidad completa, desde la plantación de la semilla hasta su utilización en cualquier cadena de producción para el producto final (los bloques de la blockchain son inmutables e inmanipulables). La trazabilidad puede ser reconstruida en cualquier momento leyendo las transacciones y estados de los bloques de la blockchain, pasando por trazar una autentificación en cualquier proceso y asegurando que no existen falsificaciones. Si hablamos de procesos, automatizar la documentación sin pasar por intermediarios nos da una ventaja competitiva. A fin de cuentas, la idea es compartir datos, verificar las transacciones para aumentar la transparencia y aminorar el papeleo y los errores humanos para mejorar en la gestión.

Los datos que tenemos dentro de la cadena de suministro deben ser seguros, eficientes y con una buena trazabilidad. La información de los bloques es replicada en múltiples nodos (equipos computacionales), asegurando que la información no se pierda en caso de avería o eliminación de ellos. La tecnología blockchain nos lo permite. Confiar es aportar seguridad y transparencia, ya que blockchain tiene algoritmos de consenso y estos están totalmente regulados por unas lógicas que no pueden ser manipuladas de manera individual y deben ser consensuadas por todas las partes.

¿Se han parado a pensar por cuantos intermediarios debe pasar una mercancía que viaja de España a Colombia? Sustituir papel físico por información digitalizada minimizando los errores humanos e incluso evitando multas, tener información a tiempo real de nuestro producto, minimizando por ejemplo riesgos de cualquier índole, traerá como efecto colateral también una mejora en los costes de seguros de mercancías, ya que las aseguradoras tendrán mucha más visión.

Los clientes son cada vez más complejos y están preocupados por problemáticas que nos afectan a todos. La sostenibilidad, tener en cuenta nuestro entorno, la esclavitud de la manera de obra en algunos países, ser conscientes de dónde viene o dónde se compra la materia prima. En definitiva, dar respuestas y evidenciar que en nuestra cadena de producción no se incluyó la explotación infantil, o qué fertilizantes fueron utilizados en nuestros productos, o cómo se criaron las vacas, o de dónde se obtuvo la madera para hacer nuestros muebles para no dañar la ecología o, simplemente, el papel que utilizamos en nuestro día a día.

Mejorar nuestra supply chain es esencial. Dar respuestas y seguridad a nuestro cliente también. Se va evidenciando que ya no solo quiere comprar un producto, también son más conscientes de aquello que comen, de dónde salen las materias primas y piden explicaciones. Respiren a fondo, fuera estrés y empiecen a navegar con la tranquilidad que lo mejor está por llegar. Suelten los amarres, aflojen los miedos y trabajen en la transformación mental para poder disfrutar del viaje y llegar a un buen puerto llamado transformación digital.

Mar Meneses es Psicóloga ejecutiva